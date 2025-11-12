粉絲注意！假冒「知名偶像周邊商品」詐騙潭北警一眼識破阻詐

【警政時報 林家嘉／台中報導】「假冒知名偶像周邊商品詐騙」看似粉絲福利，卻暗藏陷阱！台中市潭子區一名劉姓男子日前在社群平台上看到貼文，宣稱免費發送偶像官方手燈，誤信為粉絲活動而點擊不明連結下單，隨後遭冒牌客服以「帳戶遭凍結」為由，要求提供一個金額為新台幣三萬元的人頭帳戶協助處理。所幸劉男察覺異常，立即前往潭北派出所報案，警方當場識破詐術，成功「阻詐」，保住其辛苦財產。

詐騙集團假冒「知名偶像周邊商品」粉絲福利，宣稱免費發送手燈，引誘民眾點擊不明連結。（圖／記者林家嘉翻攝）

經了解，案發於日前晚間8時許，台中市大雅警分局潭北派出所警員黃笙嘉、張維哲值勤時接獲劉男（85年次）報案。劉男表示，他在社群平台看到一則貼文，內容寫著「偶像粉絲專屬福利，免費領取官方手燈」，遂依指示點入賣貨便連結操作。不久後，假冒客服來電稱交易涉及虛假行為、帳戶遭凍結，並要求他提供一個有三萬元餘額的帳戶進行「解凍」程序。

廣告 廣告

員警聽聞後立即上網查核，發現該手法與近期詐騙案例高度相似，便耐心向劉男說明詐騙集團常見話術及運作模式，並舉例分析實際案例，讓劉男當場恍然大悟，感謝警方即時介入，避免財產損失。

潭北派出所員警即時協助受害民眾查核「假冒知名偶像周邊商品詐騙」，成功阻詐保財。（圖／記者林家嘉翻攝）

大雅警分局呼籲，詐騙集團常以「免費贈品」、「限時好康」等名義吸引用戶點擊連結，再以帳戶異常或交易問題為藉口要求提供個資、帳戶或金錢往來。提醒民眾遇到此類訊息務必冷靜查證，不輕信網路連結或陌生電話。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案，共同守護財產安全。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光