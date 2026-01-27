粉絲注意！《麥可傑克森》4月首映 連日舉行粉絲歡慶活動

電影《麥可傑克森》預計在4月於柏林舉行國際首映，將會連日的粉絲慶祝活動。（UIP提供）

奧斯卡金像獎得主、《神鬼無間》、《神鬼玩家》及《波希米亞狂想曲》的製片葛拉罕金，近日於慕尼黑電影週期間宣布柏林獲選為舉行史詩級全新電影《麥可傑克森》的國際首映會城市，首映會結束後將接著舉行一場盛大的粉絲慶典。

這部電影將於 4 月 10 日在柏林舉行國際首映會，屆時電影主要演員以及幕後工作團隊將親臨現場，為連續多天舉辦的粉絲慶祝活動揭開序幕。這兩場活動的相關細節將於稍後另行公布。《麥可傑克森》以真實和私密的視角呈現這位全世界最具影響力藝術家之一的生命旅程與不朽傳奇。這部電影講述麥可傑克森在音樂之外的人生旅程，從他以傑克森五人組主唱之姿被發掘出驚人天賦的那一刻起，直到他成為一位極具遠見的藝人，他以無窮無盡的創作能力激勵自己成為全世界最偉大的娛樂巨星。

這部電影同時呈現麥可傑克森舞台之外的真實人生，並且重現他早期個人演藝生涯中最具代表性的經典表演，這部電影為觀眾提供最貼近的視角，以前所未見的方式窺探這位流行天王的內心世界。他的故事就此展開。《麥可傑克森》的主要演員包括首次演出電影長片的賈法傑克森、妮雅隆(音樂影集《嘻哈世家》、《哈啦婚禮》系列電影)、蘿拉哈里爾(《黑色黨徒》、《蜘蛛人：返校日》)、朱利亞諾克魯瓦爾迪(卡通影集《勞德之家》、動畫片《再見未來男孩》)，以及麥爾斯泰勒(《捍衛戰士：獨行俠》、《進擊的鼓手》)暨兩度入圍奧斯卡金像獎的柯爾曼多明戈(《辛辛監獄劇團》、《魯斯汀》)。

這部電影的導演是安東尼法奎，這位曾經榮獲多項獎項的導演的作品包括《震撼教育》、《全面攻佔：倒數救援》以及《私刑教育》系列，編劇是三度入圍奧斯卡金像獎的約翰洛根(《神鬼戰士》、《神鬼玩家》)，製片包括奧斯卡金像獎得主葛拉罕金(《神鬼無間》、《波希米亞狂想曲》)、約翰布蘭卡(紀錄片《麥可傑克森：未來的未來演唱會電影》、《戰慄 40》執行製片)以及約翰麥克蘭(紀錄片《麥可傑克森：未來的未來演唱會電影》、《戰慄 40》執行製片)。

