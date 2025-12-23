粉絲注意！《Kpop獵魔女團》快閃店1月登台北 限定周邊開搶

記者林汝珊／台北報導

動畫電影《KPop 獵魔女團》今年於 Netflix 上線後迅速引爆全球熱潮，不僅快速登上各地排行榜前段班，更成為 Netflix 史上觀看次數最高的作品之一。同時，該作品也入圍 2026 年葛萊美獎五項提名，成為少見同時獲得觀眾與評論界高度肯定的跨界成功代表作。

隨著全球關注熱度持續攀升，《KPop Demon Hunters Official POP-UP Store》官方快閃店最新亞洲巡迴行程正式公布。最終站確定將於 2026 年 1 月 3 日至 1 月 18 日 在台北登場，地點選於 台北市大同區南京西路44號，為本次巡迴畫下最華麗的句點。

本次快閃店將完整呈現多元周邊商品內容，涵蓋以音樂視覺為靈感的設計款式，以及以《KPop 獵魔女團》主要角色為核心的角色主題商品。透過一系列角色導向的商品設計，讓作品中的經典英雄角色躍然眼前，滿足粉絲在收藏、日常使用與應援等多元需求。

台北快閃店在空間配置與氛圍設計上全面升級，打造至今最具沉浸感的《KPop 獵魔女團》體驗。現場將集結過往巡迴站的亮點內容，並設置多個風格化拍照場景，營造層次豐富、視覺張力十足的空間氛圍。

本次快閃店預期將成為粉絲與內容創作者必訪的話題據點。隨著嶄新一年的到來，邀請粉絲以最震撼的方式迎接 2026 年，並於台北一同見證《KPop 獵魔女團》官方快閃店巡迴的最終盛典。

