粉絲清晨6點卡位 職棒6隊女神首度「體能大對決」
〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》自開播以來話題不斷，收視表現持續攀升，上週在15–44歲族群收視再創新高，節目熱度不減。製作單位好看娛樂表示，感謝所有選手無條件投入挑戰，也感謝觀眾透過電視熱情應援支持。本週日將播出全新第24集，賽事卡司與規模同步升級，高人氣啦啦隊女神參賽，吸引大批粉絲湧入現場，甚至有粉絲為了南珉貞與金娜妍，清晨6點就到場卡位，場面相當熱烈。
本集登場的是話題性十足的「最強應援團」組，中華職棒6隊啦啦隊女神首度齊聚，把球場上的應援能量，轉化為競技場上的體能對決，被形容是「棒球圈最熱鬧的一場體能戰」。主播徐展元在場邊熱血高喊：「最強應援團組，帶著為台灣棒球加油的熱血出發了！」主持人蔡尚樺也表示，平時看她們在場邊為球員應援，如今親自成為比賽選手，感受完全不同。
中信兄弟派出應援團團長Gary搭檔 Passion Sisters盈瑩出戰，Gary以街舞底子帶動團隊氣勢，盈瑩則自信喊出美強兼備；高雄台鋼雄鷹由團長柏澄與林浠迎戰，柏澄自認體育通才、目標15分鐘完賽，林浠則因熱舞社背景，被看好腿力驚人。統一獅組合為團長YORK搭配包子，球迷資歷超過20年的YORK擅長團隊運動，自嘲「不怕硬」；樂天桃猿派出團長ABY與樂天女孩隊長曲曲，ABY展現不服輸的逆轉精神，曲曲則以耐力見長。味全龍由團長勛雞搭檔韓籍小龍女金娜妍，勛雞求勝慾旺盛，金娜妍則以韓國健美冠軍身分展現強大心肺；富邦悍將派出團長TRAVIS與「台妹小南」南珉貞，健身達人加上跑步王者的組合，被視為最被看好的「棒棒糖 CP」。
除了應援團對決，本集同樣迎來顏值與實力兼具的「最強高學歷女神」組。6位來自頂尖學府的女性，將專業背景轉化為賽場優勢，挑戰體能極限。前立法委員高嘉瑜自信喊話要顛覆外界印象；台大公衛營養師方慈聲以健美亞軍實力迎戰；台大獸醫系出身的演員蔡祥，具備重訓與登山底子；台大機械系、保健品牌創辦人何嘉琦是馬拉松實戰派；成大都計系KOL王敏慈擁有10年攀岩經驗，握力驚人；陽明交大物理治療背景的溫茜婷成功減重40公斤，身兼咖啡烘焙師與高球好手，展現「腦力＋體力」的雙重實力。
「最強地方代表」組同樣吸睛，集結來自全台各地的議員與地方代表，將日常服務累積的體力轉化為賽場戰力。台北市議員陳宥丞、新北市議員陳世軒、高雄里長洪啟修、新竹村長李宗炎、台北里長羅至佑、台中里長王勝偉齊聚一堂，背景橫跨軍警、運動國手與專業治療領域，實力不容小覷。
值得一提的是，陳宥丞、陳世軒與高學歷女神組的高嘉瑜在場邊互動火花十足，三人一邊互虧體力，一邊聊政壇日常，笑稱要「用完賽成績說話」，也成為緊張賽事之外最輕鬆、最具話題性的畫面之一，展現跨組別的友情與運動精神。
