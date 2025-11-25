粉絲為王蟲海報搶畫框 專家解析「特典救院線」卻有退燒隱憂

影評人葉郎於亞洲新媒體高峰會分析電影院未來走勢。吳尚軒攝



疫情後院線票房萎縮，包含海報等「特典」成為全新催票利器，甚至如《風之谷》重新上映時的王蟲海報，還造成畫框搶購潮，然而特典的魔力要會退燒了嗎？文字工作者葉郎今（11/25）日分享，許多從業人員確實擔憂，當觀眾家裡空間擠滿後，實體紀念品可能開始被視為多餘而退燒，戲院未來趨勢可能是延伸體驗，給觀眾創造獨一無二的感受，比如《KPop 獵魔女團》在電影院推出卡拉OK版，或是美國有場館以球型巨幕固定播放《綠野仙蹤》等。

熱門電影上映時發放海報、徽章、角色立牌等「特典」，近年來逐漸成為風潮，也屢屢出現粉絲排隊兌換的情況。影評人、文字工作者葉郎今日於2025亞洲新媒體高峰會進行專題演講，分析特典經濟的趨勢以及未來走向。

特典可拉升票房 帶動周邊經濟

他回顧，過去固力果開啟了食玩，讓小朋友吃完東西後，還可以把玩他的玩具，記得這個品牌，這就是特典的概念，後來哆啦A夢第5部劇場版是第一部正式開始發特典的電影，因為哆啦A夢會每年固定時間上映電影，也影響小朋友的行為，第一是可以在班上拿特典來證明自己有看過，再者幾年下來，學生也會互相交換特典，特典開始具有社交性，這是很重要的。

特典經濟在台灣走到如今，葉郎分析，通常電影上映後，每週票房都會慢慢下降，但是《航海王劇場版：紅髮歌姬》就是個特典帶動的案例，上映第4週上映後，發放特典海報卻再度拉升票房，「精準發放特典可以造成類似第二次首映」，或IKEA也在《風之谷》重新上映時，發文宣傳他們的畫框可以剛好裝下特典的王蟲海報，當時合適的畫框、海報框也都賣光，意外帶動了其他周邊經濟。

電影特典吸引許多粉絲走進戲院，圖為《鬼滅之刃》觀眾與戲院特典海報。資料照，李政龍攝

但葉郎也指出，從業人員仍有憂慮，擔憂特典的魅力何時會退燒、之後怎麼辦？過去實體DVD時代，因為影迷開始發覺家中放不下DVD，開始被認為多餘，特典海報什麼時候到會遇到同樣的情況？此外如今日本也有人在討論「特典會不會殺死電影」，很多觀眾是為了拿特典而來，買完票卻不看電影，或發現沒特典就退票。

延伸體驗正夯 「進電影院唱歌」成新商機

對於未來電影院的發展趨勢，他指出關鍵是延伸體驗。

葉郎舉例，Netflix劇集《KPop 獵魔女團》後來在電影院推出卡拉OK版，就連過去拒演Netflix電影的AMC影城也加入映演，因為他們發現觀眾很喜歡「進電影院唱歌」，幾年前《魔法壞女巫》上映時，很多觀眾因為能不能在影廳裡唱歌而彼此衝突，後來他們因此推出歡唱版場次，其實過去日本就有粉絲自發包場、盡情歡呼的傳統，並有戲院策劃團隊發現商機，因為這樣的特殊票種可以賣到2-3倍票價，甚至有些冷門電影因此翻轉票房，此外，有些片商會發行解釋應援規則的手冊，這本書本身也會變成商品，在網路上被轉售。

對於衍生的周邊經濟，葉郎表示，像美國的Alamo Drafthouse電影院就在大廳設立商店，販售賣相關電影周邊、Ｔ-shirts，他們的非票房營收佔比達到一半以上，對比一般傳統影城的佔比大多是2、3左右，韓國電影院CGV也提出概念，想成文化生活中心，其實就是類似台灣的誠品生活，誠品找出以書為核心的消費型態，電影院也可以思考這個模式，美國則有場館以球型巨幕放映《綠野仙蹤》，透過知名IP吸引觀眾，讓電影片成為場館的招牌，可以說是一種定目劇，場外也有裝置藝術，讓觀眾還沒進場就開始體驗，這樣的票價甚至是傳統電影票的10倍，而確實現在也看到，有觀眾會為了特定規格的影廳千里跋涉。

葉郎指出，如球型巨幕等特定規格的影廳，也可以吸引觀眾。吳尚軒攝

對此葉郎總結，未來的趨勢是要如何往前、往後延伸消費者的體驗，讓人覺得這是獨一無二的體驗，他相信電影院是個殿堂，希望可以繼續永續存在。

業者市場分析 熱銷片長尾效應驚人

秀泰影城總經理廖偉銘則在之後的座談會分享，現在觀眾的觀影習慣確實改變，雖然整體買氣可能不如預期，但是熱銷的單片也更熱銷、長銷，像《鬼滅之刃：無限城》到現都還在上映一樣。

有戲娛樂總經理莊啟祥則分析，後疫情時代的趨勢有所改變，2023至2025年台灣電影票前15名裡，第一是《鬼滅之刃：無限城》，此外包含《灌籃高手》、《排球少年》、《鏈鋸人》等，許多都是日本動畫，也很長尾，過去電影的最終票房，大約是首週票房的2.5-3倍，但現在熱賣電影的比例越來越高，甚至會到10倍，國片也有類似趨勢，《96分鐘》首週票房為1500萬，最終票房卻是2.1億，長銷的趨勢更加明顯。

