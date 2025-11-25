粉絲為王蟲海報搶畫框 專家解析「特典救院線」卻有退燒隱憂
疫情後院線票房萎縮，包含海報等「特典」成為全新催票利器，甚至如《風之谷》重新上映時的王蟲海報，還造成畫框搶購潮，然而特典的魔力要會退燒了嗎？文字工作者葉郎今（11/25）日分享，許多從業人員確實擔憂，當觀眾家裡空間擠滿後，實體紀念品可能開始被視為多餘而退燒，戲院未來趨勢可能是延伸體驗，給觀眾創造獨一無二的感受，比如《KPop 獵魔女團》在電影院推出卡拉OK版，或是美國有場館以球型巨幕固定播放《綠野仙蹤》等。
熱門電影上映時發放海報、徽章、角色立牌等「特典」，近年來逐漸成為風潮，也屢屢出現粉絲排隊兌換的情況。影評人、文字工作者葉郎今日於2025亞洲新媒體高峰會進行專題演講，分析特典經濟的趨勢以及未來走向。
特典可拉升票房 帶動周邊經濟
他回顧，過去固力果開啟了食玩，讓小朋友吃完東西後，還可以把玩他的玩具，記得這個品牌，這就是特典的概念，後來哆啦A夢第5部劇場版是第一部正式開始發特典的電影，因為哆啦A夢會每年固定時間上映電影，也影響小朋友的行為，第一是可以在班上拿特典來證明自己有看過，再者幾年下來，學生也會互相交換特典，特典開始具有社交性，這是很重要的。
特典經濟在台灣走到如今，葉郎分析，通常電影上映後，每週票房都會慢慢下降，但是《航海王劇場版：紅髮歌姬》就是個特典帶動的案例，上映第4週上映後，發放特典海報卻再度拉升票房，「精準發放特典可以造成類似第二次首映」，或IKEA也在《風之谷》重新上映時，發文宣傳他們的畫框可以剛好裝下特典的王蟲海報，當時合適的畫框、海報框也都賣光，意外帶動了其他周邊經濟。
但葉郎也指出，從業人員仍有憂慮，擔憂特典的魅力何時會退燒、之後怎麼辦？過去實體DVD時代，因為影迷開始發覺家中放不下DVD，開始被認為多餘，特典海報什麼時候到會遇到同樣的情況？此外如今日本也有人在討論「特典會不會殺死電影」，很多觀眾是為了拿特典而來，買完票卻不看電影，或發現沒特典就退票。
延伸體驗正夯 「進電影院唱歌」成新商機
對於未來電影院的發展趨勢，他指出關鍵是延伸體驗。
葉郎舉例，Netflix劇集《KPop 獵魔女團》後來在電影院推出卡拉OK版，就連過去拒演Netflix電影的AMC影城也加入映演，因為他們發現觀眾很喜歡「進電影院唱歌」，幾年前《魔法壞女巫》上映時，很多觀眾因為能不能在影廳裡唱歌而彼此衝突，後來他們因此推出歡唱版場次，其實過去日本就有粉絲自發包場、盡情歡呼的傳統，並有戲院策劃團隊發現商機，因為這樣的特殊票種可以賣到2-3倍票價，甚至有些冷門電影因此翻轉票房，此外，有些片商會發行解釋應援規則的手冊，這本書本身也會變成商品，在網路上被轉售。
對於衍生的周邊經濟，葉郎表示，像美國的Alamo Drafthouse電影院就在大廳設立商店，販售賣相關電影周邊、Ｔ-shirts，他們的非票房營收佔比達到一半以上，對比一般傳統影城的佔比大多是2、3左右，韓國電影院CGV也提出概念，想成文化生活中心，其實就是類似台灣的誠品生活，誠品找出以書為核心的消費型態，電影院也可以思考這個模式，美國則有場館以球型巨幕放映《綠野仙蹤》，透過知名IP吸引觀眾，讓電影片成為場館的招牌，可以說是一種定目劇，場外也有裝置藝術，讓觀眾還沒進場就開始體驗，這樣的票價甚至是傳統電影票的10倍，而確實現在也看到，有觀眾會為了特定規格的影廳千里跋涉。
對此葉郎總結，未來的趨勢是要如何往前、往後延伸消費者的體驗，讓人覺得這是獨一無二的體驗，他相信電影院是個殿堂，希望可以繼續永續存在。
業者市場分析 熱銷片長尾效應驚人
秀泰影城總經理廖偉銘則在之後的座談會分享，現在觀眾的觀影習慣確實改變，雖然整體買氣可能不如預期，但是熱銷的單片也更熱銷、長銷，像《鬼滅之刃：無限城》到現都還在上映一樣。
有戲娛樂總經理莊啟祥則分析，後疫情時代的趨勢有所改變，2023至2025年台灣電影票前15名裡，第一是《鬼滅之刃：無限城》，此外包含《灌籃高手》、《排球少年》、《鏈鋸人》等，許多都是日本動畫，也很長尾，過去電影的最終票房，大約是首週票房的2.5-3倍，但現在熱賣電影的比例越來越高，甚至會到10倍，國片也有類似趨勢，《96分鐘》首週票房為1500萬，最終票房卻是2.1億，長銷的趨勢更加明顯。
更多太報報導
金馬62｜很想解凍？影后范冰冰2度脫口「中國電影人」 網戰翻
金馬62｜《大濛》稱霸！張震二度封帝 范冰冰奪后越洋哽咽致謝
日片鬼滅之刃奪韓國年度票房第一 韓媒評：本土電影不振
全球瘋鬼滅！《鬼滅之刃無限城》票房破千億日圓 創下日本影史紀錄
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 4 小時前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 1 小時前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
獨家專訪／林秀玲曝尪「失火也能求婚」 罕談情傷：分手庹宗華心痛2年
資深女星林秀玲接受TVBS娛樂頭條獨家專訪，分享了她豐富的感情經歷與婚姻故事。她坦言年輕時因多段情傷而一度決定「不婚不生」，卻意外遇見比她小4歲的大陸男星姚卓君，被對方的誠意與巧妙追求策略所打動。林秀玲罕見談及與庹宗華的過往情感，透露分手後心痛長達2年。如今16歲的兒子姚銘奇也在專訪中現身，展現母子間溫馨互動。TVBS新聞網 ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了
韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
海量新劇開播！11月韓劇「熱搜榜」TOP 10出爐：《親愛的X》持續霸榜拿下第1、Netflix夯劇《一吻爆炸》竟然才第6名...來看網友都在搜什麼！？
一轉眼2025年倒數不到一個多月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月海量新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看目前11月熱搜韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第二週最新韓熱搜排行榜」TV+OTT榜單！目前不僅有10月韓劇熱播中，眾多11月新劇陸續登場，讓劇迷們沒時間劇荒，趕緊一起來看網友都在搜什麼吧！？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 21 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 1 天前