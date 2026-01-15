粉絲為BTS搶住宿 控訂單莫名遭取消再訂漲價

不少人卻被莫名取消訂單，回頭再訂，發現房價居然更貴。（圖／資料畫面）





韓團BTS強勢回歸，11月將來高雄開唱。粉絲一聽到消息，立刻手刀訂房、安排行程，結果不少人卻被莫名取消訂單，回頭再訂，發現房價居然更貴，質疑這不就是變相哄抬價格嗎？還有民眾發現，演唱會期間房價甚至變成原來的9倍。對此，高雄市觀光局強調，將嚴格稽查，只要查到哄抬行為，一間房間就罰5萬元；而被點名漲價的業者，則否認哄抬。

韓團BTS：「等待已經結束，是時候盡情發揮。」

超人氣韓團BTS，去年中結束超長軍白，3月底將發行新專輯強勢回歸，並宣布4月展開世界巡演，其中一站就在高雄，11月19、21、22日一連唱3天。粉絲嗨翻，急忙訂飯店、安排行程，現在卻有一堆人訂房訂到一肚子火。

演唱會消息一出，粉絲就從訂房網訂了高雄的飯店dua，訂單卻莫名被取消。其他遇到同樣狀況的網友也哀號，表示回頭再訂，房價從3000多元，直接漲到將近1萬元。部分知情人士指出，有些飯店為了把房間賣到更好的價格，會使用這一招，有先做關房或壓房的動作，重新去調整房價後，再重新打開來賣。

除了壓房間數，還有民眾截圖翻出超扯價格。位在鼓山的水京棧國際酒店，3個晚上豪華雙人房，要價4萬6千8，等於一個晚上就要1萬5千6；而同飯店、同房型，在一般日期只要7千元，足足漲了2倍多。甚至還有民眾指出，有房價從2千元漲到1萬8千元，但未點名是哪間飯店。

非當事民眾：「國旅已經很、不吸引人了，還用這種方式，大家就更不想要在台灣旅遊而已啊。我覺得這樣不合理，而且我也不能接受，因為我已經訂了，為什麼可以取消？」

高雄市消保官殷茂乾：「消費者付款完成，那業者就應該有給付訂房住宿的義務。」

也因為部分被取消訂單的粉絲，疑似是使用免訂金訂房，預約訂單被取消，恐怕不在消保法保障範圍內。對此，水京棧回應，表示一切都遵守《發展觀光條例》，dua也否認有哄抬行為，強調是訂房網的問題。

高雄市府觀光局則重申，將全力取締，只要發現房價違規哄抬，一間房間就罰5萬元，絕不手軟。



