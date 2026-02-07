粉絲熱情破表 ONE OK ROCK臺北大巨蛋加場售罄

日本搖滾天團 ONE OK ROCK今（7日）加場開賣完售，是首組在臺北大巨蛋兩場完售開唱日本團體。（KKLIVE提供）

日本搖滾天團 ONE OK ROCK 將於 4 月 25、26日一連兩天登上臺北大巨蛋開唱，4月26日加場門票於今（2/7）日開賣再次完售。ONE OK ROCK不僅成為首組在臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，更創下連續兩天完售開唱的全新里程碑。

《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》首場台北演出開賣短短3分鐘火速售罄。主唱Taka透露在 Instagram 收到大量粉絲私訊表示沒搶到門票，當下立刻決定加開一場，希望能讓更多歌迷有機會一起到現場同樂！ONE OK ROCK 亦感性表示，感謝歌迷一路以來的支持，「非常期待這次的演出，希望能和大家一起打造一個很棒的現場，那我們在現場見吧！」

ONE OK ROCK將於4月25、26日在臺北大巨蛋與歌迷相會。（KKLIVE提供）

主辦單位也呼籲，請勿將購票成功的資料頁面截圖公告在網路上，以防不肖份子將其資訊用來詐騙消費者，並且請不要於拍賣網站或是其他非KKTIX正式授權售票之通路、網站購票，除可能衍生詐騙案件或交易糾紛外，更可能影響自身權益。

