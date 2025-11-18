粉絲狂敲碗！泰百劇《Love Design》KaoJane確定明年來台

泰國超人氣GL組合Supassara Thanachart（Kao，小九）與Methika Jiranorraphat（Jane，葉芷妤）正式宣布，將於明年1月23日在台舉辦《Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei》粉絲見面會。這對被封為演藝圈天花板女神級的CP，將攜熱播劇集《Love Design愛情設計》與台灣粉絲近距離互動。

演出《Love Design愛情設計 》的Kao（右）與Jane（左）宣布來台會粉絲。（圖／ NAC、 YIWO 提供）

Kao自演出泰劇《荷爾蒙》中反派角色Sprite後爆紅，至今已參演多部收視破紀錄的劇集，Instagram粉絲超過1000萬，是泰國家喻戶曉的當家花旦。她首次出演GL劇《Love Design愛情設計》時，消息一出即登上各大媒體頭條，粉絲引頸期盼。而Jane同樣實力不凡，擁有流利中文，中文名為葉芷妤，今年主演Netflix泰劇《瘋狂獨角獸Mad Unicorn》，飾演女主角徐曉雨，演技與魅力兼具，當時劇組兩人搭檔的消息公布後，網上反響熱烈。

在《Love Design愛情設計》中，兩人互動充滿火花 。（圖／ NAC、 YIWO 提供）

在《Love Design愛情設計》中，Kao飾演房屋設計事務所老闆「Aokbab」，為拯救事業，三顧茅廬邀請Jane飾演的設計天才「Rin」加入團隊。Rin古靈精怪又難搞，卻擁有令人折服的設計才華，兩人互動充滿火花。劇中幾場情感交流戲份，如「只要妳說，我會靜靜的聽…」等台詞，搭配淚水滑落的動人畫面，展現KaoJane精湛演技，讓粉絲深陷角色情感。

KaoJane將於明年初來台見粉絲 。（圖／ NAC、 YIWO 提供）

該劇播出後每集皆創下高收視，粉絲也紛紛敲碗KaoJane舉辦見面會，為此官方已宣布泰國場於12月6日舉行，台北場則定於2026年1月23日（日）下午6點，在Zepp New Taipei登場，KaoJane也透露，當天將展現全新舞台內容，以最佳演出回饋粉絲支持。

活動全場對號入座，票價分為VIP區NT$ 6,600元、A區NT$ 5,400元、B區NT$ 3,400元及愛心席NT$ 2,000元，福利包含2對1合照、MINITALK、親簽拍立得等。售票將於11月30日（日）中午12點於全台7-Eleven門市ibon機台及ibon售票系統開啟，更多活動詳情可至主辦單位官方Instagram查詢。

KaoJane台北見面會的座位與票價圖 。（圖／ NAC、 YIWO 提供）

KaoJane台北見面會的福利圖 。（圖／ NAC、 YIWO 提供）

※Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei

活動時間：2026/01/23（日）18：00（實際演出時間以現場公告為準）

活動地點：Zepp New Taipei （新北市新莊區新北大道四段3號8樓）

活動票價：VIP區NT$ 6,600元、A區NT$ 5,400元、B區NT$ 3,400元、愛心席NT$ 2,000元（全場採對號入座）

活動福利：合照、MINITALK、親簽海報、親簽拍立得、一般海報、入場禮、HI-TOUCH、HI-BYE

售票時間：2025/11/30（日）12：00

售票平台：全台7-Eleven 門市ibon機台 及 ibon 售票系統

購票連結：https://ibontw.com/Love_Design

