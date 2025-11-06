粉絲用《魔戒Online》重現佛羅多到末日火山的艱辛旅程，片長近10小時

由知名作家 J·R·R·托爾金創作的史詩奇幻文學作品《魔戒》，影響後世許多奇幻作品，該作品也曾在 2007 年改編成 MMORPG《魔戒Online》，至今仍然持續在營運當中。而最近一名粉絲，就在《魔戒Online》中，完整重現了佛羅多從夏爾到末日火山的艱辛旅程，完整影片長達近 10 小時。

線上遊戲版也推出 18 年了。（圖源：The Lord of the Rings Online）

名為 Emulated Vintage Gaming 的 YouTuber 頻道透露，為了拍這部影片，他花費了長達 5 個月的時間進行縝密的規劃。影片不只是單純的遊戲畫面，更剪輯了官方有聲書中、由演員安迪·瑟克斯（飾演咕嚕）所錄製的旁白，為這趟旅程增添了史詩般的電影感。有趣的是，在結尾的最高潮地方，更重現了佛羅多和咕嚕在末日火山邊緣的對決。

整個影片時長 9 小時又 46 分鐘，其長度幾乎等同於《魔戒》電影三部曲的總和，讓所有粉絲能以前所未有的方式，沉浸於托爾金筆下的中土世界。Emulated Vintage Gaming 更通過外媒 PC Gamer 表示，他認為《魔戒Online》是除了閱讀原著外，體驗中土世界最真實的方式。他大讚遊戲開發團隊對細節的極致追求和熱愛，讓玩家在漫步於夏爾、探索瑞文戴爾或羅斯洛立安等地時，能欣賞遊戲世界的美麗，並回想起書中描寫的點點滴滴，彷彿真正置身於托爾金所創造的廣闊宇宙之中。