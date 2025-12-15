粉絲瘋傳！杜強疑似住楊家 楊丞琳回台見面會掀熱議 網：滾回去

記者林宜君／台北報導

網傳楊丞琳、李榮浩與杜強皆為舊識，過去亦有歌曲合作紀錄，彼此交情因此被外界關注。（圖／翻攝自楊丞琳FB）

男星于朦朧於今年9月墜樓離世，事件發生於北京「陽光上東」社區，相關討論始終未曾停歇。近日網傳楊丞琳、李榮浩與杜強皆為舊識，過去亦有歌曲合作紀錄，彼此交情因此被外界關注。加上楊丞琳與丈夫李榮浩同樣居住於陽光上東社區，與于朦朧事發地點高度重疊。相關影片與貼文在網瘋狂流傳，有人質疑三人之間究竟「只是單純的工作關係，還是私下交情更深」，該說法迅速在社群平台擴散，引發大量討論。

楊丞琳與丈夫李榮浩同樣居住於陽光上東社區，與于朦朧事發地點高度重疊。（圖／翻攝自TikTok）

近日網路傳出她與丈夫李榮浩同樣居住於陽光上東社區，與于朦朧事發地點高度重疊，夫妻倆跟杜強也曾合作過，更傳出杜強離境來台疑似住在楊家。（圖／翻攝自冷眼財經）

楊丞琳日前宣布回台將於12月21日在台北三創生活園區5F《CLAPPER STUDIO》舉辦見面會，近日網路傳出她與丈夫李榮浩同樣居住於陽光上東社區，與于朦朧事發地點高度重疊，夫妻倆跟杜強也曾合作過，更傳出杜強離境來台疑似住在楊家。對於丈夫李榮浩及杜強的三人關係尚未有任何聲明。

有網友指楊丞琳（右）這種表演方式就跟范世錡（左）在演唱會上摸肚子動作有極大的諷刺感。（圖／翻攝自Threads）

許多網友開始掀起抵制聲浪。（圖／翻攝自Threads）

網友更指出，突然回台絕對有鬼。（圖／翻攝自Threads）

加上楊丞琳過往親中還說「台灣人吃不起海鮮」，引起台人不滿，因此楊丞琳回台引發大量粉絲喊抵制的聲浪，「抵制跟殺人犯是朋友的楊」、「拒絕買單支那種藝人」、「滾回去」。楊丞琳近期突然返台的舉動也讓網友們感覺不單純，而楊丞琳在演唱會上出現倒掛的表演方式引發部分網友猜測，楊丞琳在事發當下是否知道于朦朧被到掛在窗邊，還是楊丞琳在暗示自己可能將遇到危險？也有網友指楊丞琳這種表演方式就跟范世錡在演唱會上摸肚子動作有極大的諷刺感。

