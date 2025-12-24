粉絲直球問「為何啦啦隊不穿Nubra？」釣出林襄一句話說破關鍵！

娛樂中心／綜合報導

味全小龍女啦啦隊女神林襄。（圖／翻攝自臉書）

啦啦隊女神林襄目前台籍啦啦隊人氣最高，頻繁透過社群分享生活日常成為話題焦點。近日她在社群Threads回應一名女網友的提問，意外引發對啦啦隊服裝細節討論，她親自解答為何球場上多數啦啦隊女孩會選擇「透明肩帶」，而非Nubra或平口小可愛的原因。

該名網友表示，近期進場看球時注意到，啦啦隊女孩們穿著隊服應援時，幾乎清一色使用透明肩帶，反而覺得這種材質在燈光與動作下更明顯且不是很美觀，因此好奇背後的實際原因。對此，林襄以自身多年應援經驗，給出相當務實的答案。

林襄親自解答女粉絲的問題。（圖／翻攝自Threads）

林襄在底下直言，啦啦隊在場上需要長時間跳舞、揮手、做大幅度動作，加上高溫與流汗情況頻繁，「流汗的時候，Nubra真的很容易掉下來」，劇烈活動下反而存在走光風險。至於平口或無肩帶小可愛，她也坦率指出，這類款式支撐力不足，「跳一跳就會往下滑」，原本該保護的部位，甚至於一路滑到肚子腰間，反而更不方便。

她補充，透明肩帶雖然看得見，但是在穩定度與安全性上相對可靠，能在長時間應援中提供必要支撐，讓女孩們專心完成表演、不必分心顧慮服裝問題。這番說明也讓不少網友恍然大悟，直呼「原來是實戰考量」、「果然是專業才懂」。

