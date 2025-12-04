粉絲福利破韓星紀錄！EXO合體沒他 男星明年來台「祭出這招」急刷熱度

記者陳宣如／綜合報導

在韓國人氣男團EXO近期宣布六人合體回歸後，仍未參與此次活動的成員CHEN昨（3）日公布將於明年 1 月 3 日在台北國際會議中心（TICC）舉行個人演唱會「Arcadia」。此前，CBX小分隊成員 CHEN、伯賢與XIUMIN因與SM娛樂在合約及結算問題上產生分歧，並在訴訟中敗訴，最終未參與 EXO退伍後的粉絲見面會。這次舉辦台北個人演唱會，則是CHEN回到舞台的重要活動，更特地安排了「打破韓星紀錄」的超狂粉絲福利。

CHEN將在明年1月帶著全新巡演來台開唱。（圖／網銀國際影視提供）

本次CHEN來台北開演唱會的粉絲福利，被視為「韓星史上最猛的一次」，打破韓星歷年紀錄。主辦單位表示，台北場全體入場粉絲皆可獲得「CHEN 親自拿手機進行一對一自拍」的超猛福利，除了拍照福利外，粉絲還有機會獲得限量小卡與簽名海報，購買 A 區票券的粉絲更可參與 Sound Check 活動。

對於即將到來的台北個人演唱會，CHEN 也透過社群表示：「久違地又能在台灣演出，我想把這段期間想念大家的心情全部集中起來，好好地呈現一場精彩的舞台。希望大家那天一定要來！和我一起盡情享受。」

EXO近期宣布六人合體回歸，並公開最新粉絲見面會「EXO’verse」的團體宣傳照與活動資訊，未見CHEN的身影。（圖／翻攝自EXO IG）

演唱會名稱「Arcadia」寓意理想之地，CHEN表示希望將正面能量傳遞給所有粉絲：「不管發生什麼事，我都想以正面的能量為大家應援，這次也把這份心意放進去了。」台北場演唱會還安排了限量小卡與簽名海報抽獎，A區票券的粉絲則可參與Sound Check活動。

許多粉絲在社群平台上對此次福利表示高度期待，留言指出：「一對一自拍太夢幻了！」、「CHEN這樣安排真的很貼心，我一定要搶到票！」、「CHEN離開EXO這麼久，這次能來台灣真的太開心了，一對一自拍太夢幻！」，紛紛倒數開唱日期，期待與偶像貼身自拍。

「CHEN CONCERT TOUR 《Arcadia》 IN TAIPEI」票價和福利圖。（圖／網銀國際影視提供）

