粉絲福利破韓星紀錄！EXO CHEN明年來台「全場可1對1手機自拍」

CHEN將在明年1月帶著全新巡演來台開唱。（網銀國際影視提供）

韓國男團EXO成員CHEN今（3日）公布將在明年1月3日於台北國際會議中心（TICC）開唱，福利內容打破歷年韓星活動的粉絲福利天花板，演唱會全場每位粉絲都能獲得CHEN親自拿著手機一對一自拍，CHEN也隔空喊話：「久違地又能在台灣演出，我想把這段期間想念大家的心情全部集中起來，好好地呈現一場精彩的舞台。希望大家那天一定要來！和我一起盡情享受。」以行動表達對EXO-L（官方粉絲名）的重視，粉絲千萬不能錯過這次機會。

CHEN此次個人演唱會「Arcadia」寓意為理想之地，希望最新巡迴演唱會能傳遞他的能量給所有粉絲，他說：「不管發生什麼事，我都想以正面的能量為大家應援，這次也把這份心意放進去了。」首爾場時帶來更加搖滾奔放的演出風格，讓粉絲看到不同於過去抒情形象一面，更在演唱名曲 〈Beautiful goodbye〉時全場大合唱，現場氣氛十分感人。而台北場是否也會安排歌曲和粉絲們合唱，CHEN開心地說：「不管是哪一首都可以，我只想快點和在台灣的大家一起唱歌，我很相信你們的歌唱實力！」

「CHEN CONCERT TOUR 《Arcadia》 IN TAIPEI」票價和福利圖。（網銀國際影視提供）

上次來台是去年7月參與高雄啤酒節，已對寶島相當熟悉的CHEN，依然期待演唱會期間能品嘗到各式各樣的台灣美食，心情雀躍地分享：「上次在台灣吃到的火鍋真的非常好吃，這次也還是很想再吃火鍋！還一定要喝珍珠奶茶，一天想喝兩杯。」感受到他對於手搖飲料的熱愛，還加碼透露自己「愛跑咖」，探索各式特色咖啡廳，「我想在台灣進行咖啡廳巡禮。只要是有好喝咖啡的咖啡廳，去哪裡都可以。」歡迎台灣EXO-L們推薦口袋名單中的私藏店家。

「CHEN CONCERT TOUR 《Arcadia》 IN TAIPEI」將於2026年1月3日（六）下午15點在台北國際會議中心（TICC）登場，票價分違NT$5,980／NT$4,980／NT$3,980／愛心票$2,490（全區座席），將於下週三（10日）中午12點在FunOne Tickets開賣，不只全場粉絲都能和他拿手機一對一自拍，還能擁有台北場限定小卡兩款以及簽名海報的抽獎機會，購買A區票券的粉絲則可以再參與Sound Check，更多活動詳情請洽網銀國際影視官方社群。

