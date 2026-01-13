粉絲禮物藏針孔 洪暐哲見閃紅光嚇壞

洪暐哲曾遇狂粉騷擾，收到嚇人的娃娃禮物。（陳俊吉攝）

洪暐哲在整形外科影集《整形過後》飾演小奶狗護理師，表現受到不少關注，他曾赴南韓當練習生4年、大陸選秀成團出道，擁有不少粉絲追隨，成名的同時曾遇過瘋狂粉絲越界騷擾，他透露有次收到娃娃禮物，「放著放著，娃娃眼睛突然閃紅光。」他覺得不對勁，拆開一看裡面竟然裝了針孔攝影機，讓他嚇到毛骨悚然。

還有一次，他參與一場商演活動入住飯店，才離開房間一下子，回來發現桌上憑空出現「粉絲手寫信」，他瞬間意識房間被私生飯擅自闖入，「那一刻真的很沒有安全感」，現在對周遭環境變得格外警覺。令他感到壓力的還有粉絲對他的行蹤都非常了解，準確知道他搭乘的航班，曾有人刻意放假消息，讓同行的粉絲變少，只為了搭機能更接近他。

不過守規矩、理性的粉絲還是占多數，洪暐哲感謝粉絲的支持，對每次演出全力以赴，完美主義者的他，希望每一次都比上一次更好，在工作狀態時，沒食慾幾乎不吃東西，身高183公分一度瘦到58公斤脫相，有次到台南演出，竟然在廁所裡昏倒，靠著意志力爬起來完成舞台，到醫院發現是營養不良加上神經焦慮，不知不覺把自己逼到極限。

過度消耗讓身體亮起紅燈，隨著年齡與心境的成長逐漸改善，25歲的洪暐哲外表看似孩子氣，內心卻是老靈魂，「只要我還活著就好，那些可怕的事，就讓它過去吧。」他對事業展現強烈企圖心，目標是把生活顧好、把工作做穩。