社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導

在社群擁有不少粉絲的虛擬貨幣網紅，遭人設局綁架勒索！上個月底，一名自稱是粉絲的陳姓男子，約這名網紅碰面，結束後，陳姓男子誘騙網紅到停車場拿禮物，沒想到一旁竟衝出兩名惡煞，攻擊這名網紅！網紅被綁上車後，被逼迫轉出17萬泰達幣，相當於台幣500萬。

員警：「裡面還有誰，家裡還有誰。」

才剛犯案完回到家，嫌犯就在家門口，被警方團團包圍逮捕，他與另外兩名同夥，策畫勒索綁架案，遭綁架的還是一名，在社群小有名氣的，虛擬貨幣網紅。

廣告 廣告

虛擬貨幣網紅陳昊：「有一位觀眾跟我聊天聊蠻久的，而且真的是非常有熱情，希望可以碰面，分享一些交易的經驗給他，最後要結束的時候，他說他從日本帶禮物給我，希望我跟他去他的車子那邊拿，靠近他車子的時候，有兩個人直接從草叢衝出來，不斷對著我的頭部攻擊，拿辣椒水噴我臉。」

粉絲約見面設局！ 虛擬貨幣網紅「遭綁洗劫」500萬沒了

粉絲約見面設局！ 虛擬貨幣網紅「遭綁洗劫」500萬沒了。（圖／民視新聞）遭綁架勒索沉寂5天後，被害人陳先生心情平復許多，但左邊眉骨上還留下一道可怕傷疤，他還曝光兇嫌行徑有多兇殘！

虛擬貨幣網紅陳昊：「上車之後他們用束帶捆住我雙手，用膠帶矇住我的眼睛，跟我說他要我交易所裡面所有的錢，接著就把我載到一個郊區，當下沒辦法我只能照做，於是我賣掉我交易所裡面，所有的現貨轉成USDT都轉給他們了。」

面對惡煞，陳先生當下，只能聽從對方的指示。事發上個月29號晚間7點多，新北市新莊區某停車場，是綁架的第一現場，陳先生原本以為，約他到咖啡廳聊天的網友，是認真想學投資，沒想到卻被綁架勒索！陳先生被綁上車後，先被載到台北大同區，被逼迫轉出17萬泰達幣，相當台幣500萬元，最後被丟包到桃園機場。

粉絲約見面設局！ 虛擬貨幣網紅「遭綁洗劫」500萬沒了

粉絲約見面設局！ 虛擬貨幣網紅「遭綁洗劫」500萬沒了。（圖／民視新聞）新莊分局偵查隊隊長徐子胤：「不到一天的時間在本轄及三重地區，拘提吳姓及李姓等兩名犯嫌到案，陳姓犯嫌則由專案小組持續追緝中。」

好心與粉絲碰面，想傳授投資技巧，沒想到卻被設局綁架，虛擬貨幣還被騙光光，這可能是被害人，始料未及的結果。

原文出處：粉絲約見面設局！ 虛擬貨幣網紅「遭綁洗劫」500萬沒了

更多民視新聞報導

華碩被駭！駭客組織Everest自稱握有1TB資料 公司強調未波及產品與用戶資料

基隆河遭污染「自來水飄汽油味」 謝國樑：2公司偷排廢水非元凶

中國喊日本危險！宣布「柬埔寨免簽」小粉紅集體崩潰

