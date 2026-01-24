粉絲苦等17小時！岩田剛典心疼道歉：用表演回報 睽違6年來台鎖定小籠包

日本男團「三代目J SOUL BROTHERS」人氣成員岩田剛典今明兩天（24、25日）在台北舉辦個人演唱會以及全亞洲唯一一場見面會。在活動開始前，他接受台灣媒體訪問時，面對昨日改班機讓粉絲久等的情況，不斷表達歉意與感動，並坦言出發前曾擔心獨自訪台是否會有粉絲接機。

岩田剛典抵台時間延誤，向等候17小時的粉絲表達歉意與感動。（圖／LDH 愛夢悅）

對於昨日抵台時間延誤，岩田剛典誠懇表示：「昨日在機場到達時間變晚了，對大家非常抱歉。海外公演的第一場演出即將開始，我真的感到很開心。」當記者提到有粉絲在機場等待長達17小時，岩田剛典感動地回應：「真的非常開心，同時也感到抱歉。從前一天半夜就等待的粉絲，我更想以表演來回報。在海外能有這麼多粉絲如此溫暖地接納自己，我感到很驚訝。」

他坦言，出發前其實有些不安，擔心這次來到日本以外的地方，是否真的會有人特地前來迎接，直到走出松山機場、看到現場狀況，才真實感受到粉絲的熱情。看到不少「等了很久但很值得」的留言，讓他在長時間移動後感到被支持，也在心裡告訴自己，「一定要把表演做好，回應大家的期待。」

岩田剛典首度以個人身分站上台北舞台，坦言出發前曾感到不安。（圖／LDH 愛夢悅）

距離上一次來台已是6年前，當時是與團體成員一同參與節目錄製。回憶當時的經驗，岩田剛典表示反響超出想像，如今獨自訪台感到些許壓力，「我已經做了15年的舞者，從舞者變成藝人的立場，雖然不是以歌手身分，但看到昨天機場溫暖的迎接和反應，我鬆了一口氣，感覺能夠好好在粉絲面前表演了」。

談到近期密集的海外行程與適應，岩田剛典分享自己的小撇步：「我盡量不改變在國內活動時的習慣，會準備常備藥，還有水也很重要。」他最在意的是維持與在日本時相同的生活節奏，尤其是睡眠與作息，不希望因為頻繁移動影響身體狀態。相較飲食，他反而比較難適應海外的交通環境，「對不熟悉的交通工具要特別注意，有時會搭錯車，或者時間不準，所以行程安排要有彈性。」特別是歐洲地區電車與公車班次較不固定，因此每次外出都會比平常預留更多時間。

岩田剛典抵台首晚品嚐花雕雞與蛤蜊湯，對台灣美食讚不絕口。（圖／LDH 愛夢悅）

對於台灣美食，岩田剛典透露：「上次來沒吃到小籠包，這次想嚐嚐。其實昨天抵達後已經吃花雕雞，以及蛤蜊湯等。」對台灣料理留下深刻印象。當被問到若有私人時間想去哪裡，他表示希望能和舞者團隊及巡演工作人員一起用餐，感受台北的城市氛圍。

針對社群媒體上的中文貼文，岩田剛典表示是透過GPT的幫助，「我希望能更容易被理解。當我看到海外藝人或名人用日文發表訊息時，會感到很親近，所以我想帶給粉絲同樣的感覺」。

出道超過15年，岩田剛典表示自己並不想停留在原地。對於未來的發展計畫，他表示：「我想準備更多活動，相信自己的可能性，看看在這個世界能做些什麼。這些都讓我感到興奮，我有強烈的想法要不斷挑戰。」那有考慮在海外發展戲劇作品嗎？他坦言語言可能是個障礙，但並不排除這個可能性，也希望能挑戰台灣戲劇或電影作品，拓展歌手與演員的多重身分。

