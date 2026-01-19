粉絲被當盤子敲？萬代官方扭蛋店高雄開幕，一顆比日本貴2～3倍引議

萬代（BANDAI）官方扭蛋專賣店「GBO」（Gashapon Bandai Official Shop）在去年底 12 月 27 日進駐高雄大立百貨，店內設置近 400 款扭蛋機台，是全台最新的大型官方扭蛋據點之一，但近期網友朝聖後，因「價格實在太貴」引起熱議。

萬代扭蛋店去年底在高雄大立百貨開幕，但價格卻被嫌超貴（圖源：大立百貨）

據現場資訊，原本日本 100 日圓被換成 1 枚代幣，而 1 枚代幣要新台幣 50 元，換算下來，原本在日本售價約 1500 日圓的扭蛋，以現在匯率換算僅新台幣 300 元，但在台灣的官方扭蛋店卻要高達 750 元，貴了 2.5 倍相當不划算，也引起網友熱議去轉的都是「盤子」。

廣告 廣告

500 日圓扭蛋在台灣要新台幣 250 元（圖源：大立百貨）

不少網友表示：「這價格拿來買模型組開心多了」、「這麼有誠意只好讓他倒一倒收櫃了」、「好盤」、「這價格黃牛都沒敲這麼狠 」、「大家幾乎都是看一看就走，櫃台超閒」、「錢是萬代的」、「他明明可以用搶的，還給你一顆轉蛋」。不過也有人解釋：「他的受眾不是你，而是那群看到蛋蛋就興奮的小朋友以及願意花額外成本的家長」，至於到底划不划算，就讓各位粉絲自己判斷了。