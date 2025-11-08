粉絲要生氣了！劉和然參選啟動「仿許光漢穿搭」卻被罵翻

政治中心／徐詩詠報導



距離2026年地方選舉僅剩下1年時間，各陣營部分縣市已展開初選、徵召流程。在新北市方面，先前屢傳有意代表國民黨參選新北的新北市副市長劉和然，日前終於有所動作，在臉書上曬出形象影片與照片。其中一套更直接模仿男星許光漢的穿搭，讓不少網友感到不以為然，批評劉哪來的自信。





劉和然參選起手式「超慘」！模仿許光漢穿搭自評「絕對比他帥」被罵翻

許光漢穿搭日前在社群上掀起模仿潮。（圖／翻攝許光漢臉書）





劉和然在臉書釋出一段影片，拍攝形象照的過程中，其中一套服裝選擇挑戰許光漢的穿搭。起因是先前在社群上有不少民眾討論，要怎麼樣才能讓另一半穿得像許光漢。在幕僚建議下，劉和然也選擇其中一套服裝進行挑戰。不過，當幕僚提問「覺得自己今天穿搭幾分」時，劉和然則說：「絕對是許光漢帥多了，試著讓自己穿得比較年輕，也比較有活力。」

劉和然分享穿搭影片。（圖／翻攝劉和然臉書）





不少網友看完劉和然影片後感到相當傻眼，紛紛留言批評：「這段影片一出來就代表出局了」、「哪來的自信」、「來朝聖」、「什麼妖魔鬼怪」、「迷妹們生氣了⋯」、「東施效顰」。





