粉絲要生氣了！劉和然參選啟動「仿許光漢穿搭」卻被罵翻
政治中心／徐詩詠報導
距離2026年地方選舉僅剩下1年時間，各陣營部分縣市已展開初選、徵召流程。在新北市方面，先前屢傳有意代表國民黨參選新北的新北市副市長劉和然，日前終於有所動作，在臉書上曬出形象影片與照片。其中一套更直接模仿男星許光漢的穿搭，讓不少網友感到不以為然，批評劉哪來的自信。
許光漢穿搭日前在社群上掀起模仿潮。（圖／翻攝許光漢臉書）
劉和然在臉書釋出一段影片，拍攝形象照的過程中，其中一套服裝選擇挑戰許光漢的穿搭。起因是先前在社群上有不少民眾討論，要怎麼樣才能讓另一半穿得像許光漢。在幕僚建議下，劉和然也選擇其中一套服裝進行挑戰。不過，當幕僚提問「覺得自己今天穿搭幾分」時，劉和然則說：「絕對是許光漢帥多了，試著讓自己穿得比較年輕，也比較有活力。」
劉和然分享穿搭影片。（圖／翻攝劉和然臉書）
不少網友看完劉和然影片後感到相當傻眼，紛紛留言批評：「這段影片一出來就代表出局了」、「哪來的自信」、「來朝聖」、「什麼妖魔鬼怪」、「迷妹們生氣了⋯」、「東施效顰」。
更多民視新聞報導
蕭美琴現身歐洲議會：全球繁榮仰賴強大自由的台灣
蕭美琴歐洲議會演說宛如「大明星」 議員掌聲如雷要求合照
鄭麗文講錯「KMT」英文意思 網酸爆：教歹囡仔大細！
其他人也在看
劉和然形象照致敬許光漢被酸爆 徐巧芯示警創意哏：90％都在黑你
爭取參選下屆新北市長的國民黨籍新北市副市長劉和然，昨天在臉書釋出影片，拿許光漢的面具遮住自己的臉，表示「致敬許光漢」，引發部分許的粉絲不滿；對此，國民黨立委徐巧芯今天受訪表示，當事人可能只是覺得有趣、想製造亮點，但政治人物做創意哏的時候，也要考量「大家說哪個政治人物像明星誰誰誰，這種90%都在黑你！自由時報 ・ 1 天前
造型致敬許光漢挨酸「哪來自信」 劉和然：謝謝提醒、虛心接受
2026新北市長選戰提前開打！繼民進黨立委蘇巧慧表態參選後，國民黨新北市副市長劉和然昨日（11/6）正式發布個人「定裝照」，宣布「準備好了」，展現參選氣勢。不過，其中一套造型致敬向藝人許光漢，引發網路熱議，被網友狂酸「哪來的自信？」對此，劉和然今（11/7）親上火線回應，表示感謝所有意見，未來會繼續用創意方式讓市政更貼近市民生活。太報 ・ 1 天前
南投縣全縣運動會開幕 逾萬人參賽
（中央社記者鄭維真南投8日電）南投縣第73屆全縣運動會有1萬3557名選手及隊職員參加，今天正式展開，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚114年全國運動會中為南投爭光的選手與教練。中央社 ・ 3 小時前
美中科技戰不停！ 稀土AI晶片戰略爭奪2／日最東離島蘊藏稀土 高市早苗:與美合作開採
日本首相高市早苗昨天透露，有意和美國合作，共同在日本最東邊的南鳥島周邊海域，開採稀土。同一天，美國總統川普在白宮接待中亞五國領袖，也說關鍵礦物是一項核心要務，致力於確保美國供應鏈的穩定。鏡新聞 ・ 1 天前
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 8 小時前
鄭麗文悼念共諜吳石！王定宇怒嗆汙衊白恐受難者：形同吐蔣介石口水
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席追思會，悼念因洩密、中共地下黨員身分而遭槍決的共諜吳石。民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文將吳石洗白成「白色恐怖受難者」，完全是污辱真正的受害者，此舉更是赤化國民黨、對蔣介石吐口水。王定宇痛斥，此舉也是完全站在中共的史觀之上，唯一額首稱慶的，是中國共產黨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭質疑「哪來的自信？」仿許光漢穿搭遭圍剿 劉和然：輕鬆方式向他致敬
2026九合一選戰，民進黨日前拍板新北市長選戰由立委蘇巧慧出戰，藍營新北市長人選還沒確定，其中被點名有意參選的新北市副市長劉和然日前公布形象影片，其中一套更是效仿男星許光漢的穿搭，發布的短影音還拿著「許光漢紙板」人頭出場，小編問他對自己穿搭打幾分？劉回應「絕對是許光漢帥多了」，不過，影片引發討論，還有網友留言「哪來的自信？」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」民視 ・ 10 小時前
新北林口豬場違規餵廚餘罰206萬 侯友宜：只要違規絕對嚴辦、重罰
非洲豬瘟解禁，今(７)日市場恢復溫體豬宰、售。不過，新北市府聯合稽查小組昨在林口區養豬場稽查發現，餵食豬隻未蒸煮廚餘，重罰場主206萬元，同時取消禁用廚餘期間之飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。今（7）日新北市長侯友宜上午訪視新北肉品市場運作情形，並在臉書發文強調市場重回正軌，防疫的腳步絕不能鬆懈，並說重話「我也要再一次提醒「切勿心存僥倖」，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文：白色恐怖追思活動並非以吳石等人為主角
國民黨主席鄭麗文今天下午將參加「二0二五年五0年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於該活動被外界質疑追思對象包括前高階共諜吳石等人，鄭麗文今天中午在個人臉書PO出主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」聲明，並強調外傳訊息為嚴重誤導，追思活動並非以吳石等人為主角，她日前收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。自由時報 ・ 7 小時前
台日男神夢幻聯動！佐藤健曬吃鍋照 地陪竟是許光漢
日本男神佐藤健上週六（1日）來台舉辦見面會，「國民老公」許光漢不僅低調送上花籃祝賀，兩位男神也悄悄在台碰了面，今（7日）佐藤健在IG曬出兩人吃火鍋的合照，夢幻聯動瞬間引來網友狂按愛心！鏡報 ・ 1 天前
影/曼達尼挾「三大優勢」 當選紐約市長 張延廷：川普慘了
美國民主黨籍參選人曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市市長，退將張延廷認為，曼達尼具備「年輕、得票率高、地位具指標性」三大優勢，未來有機會成為民主黨內與美國總統川普分庭抗禮的重要人物。中天新聞網 ・ 10 小時前
王欣儀批北市商圈振興 格局不足 學學臺中
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月4日在財建部門質詢時，針對市府推動「大巨蛋 HOME RUN […]民眾日報 ・ 10 小時前
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。世界日報World Journal ・ 10 小時前
獨家！2026選戰有機會看到季連成？本人鬆口「1條件」會出馬！
論壇中心／綜合報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院政務委員季連成進駐災區，擔任中央前進協調所總協調官，指揮救災表現備受讚譽，甚至有不少人拱季將軍選花蓮縣長。季連成今（7日）接受《台灣向前行》節目專訪，表示會答應當政委「是想替國家做點事情」，沒有去思考下一步，不過，在主持人張孟琦追問「2026有沒有可能幫忙站台助選」，季連成將軍給出了「答案」。季連成強調，在自己的年齡、時間、思維、經歷、體力各方面還夠的時候，國家如果有需要， 就會替國家做一點事情，其他的規劃真的是沒有想法。季連成表示，這一次的救災，有很多的朋友想拱選縣長，「其實我都是笑一笑帶過」，因為在自己的人生並沒有選舉的規劃，也沒有去思考下一步，只是做好當下的工作，能夠達成政府、院長、總統交代的事情，對政委的職務盡責任。主持人張孟琦進一步追問，接下來2026年的選戰非常多，如果有候選人來請託你幫忙站台、助選，會如何回應？季連成表示，只要不要違反行政中立，自己都會處理、協助。張孟琦當場笑稱：「接下來季將軍的電話應該會響不停」。原文出處：向前行(影)／獨家！2026選戰有機會看到季連成？本人鬆口「1條件」會出馬！ 更多民視新聞報導盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...週刊爆黃國昌質詢涉對價收賄？律師揪「國蔥老師回應玄機」民視影音 ・ 14 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 2 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前