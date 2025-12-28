粉絲見面會與777名球迷一一合照 林書豪親曝決定退休2關鍵原因

林書豪今年8月宣布正式退役，今天在球迷見面會他透露退休兩個關鍵原因，一個是陪伴兒子時間太少，另一個是不想再冒身體受傷的風險。而他在見面會上與777位球迷進行一對一合照留念，還每人贈送親筆簽名海報，相當寵粉。

林書豪今年8月31號在個人的社群媒體宣布正式引退，讓球迷相當的不捨，而他今天在臺北一間飯店舉行球迷見面會，一共邀請777位的球迷到現場共襄盛舉，而且他相當寵粉，與777位球迷一對一進行合照留念，就連送給球迷的海報都有他的親筆簽名。

活動現場準備好幾面林書豪的大型立牌，給粉絲們拍照留念，此外玻璃的櫥窗裡有好幾座林書豪在高雄鋼鐵人隊，以及新北國王球隊拿到的獎杯，還有冠軍戒指。

林書豪與777位球迷進行一對一合照留念。圖／台視新聞

林書豪會中也分享引退原因，表示有很多聲音說自己不太可能退役、一定會繼續打，可事實是這3-4年間自己很掙扎要不要繼續去打下去，因打籃球花費許多時間了，不想讓兒子感覺爸爸一直在工作，常常消失。

另外一個原因是身體健康狀況，林書豪坦言自己的身體受到很多很大的傷，雖然是身為運動員必須要犧牲的，但隨著身體、年齡跟不上運動強度，讓他開始思考到底要不要再繼續冒這風險。

林書豪透露決定退休原因。圖／台視新聞

至於退役後的規劃，林書豪說希望可以繼續做慈善公益，也計劃持續推動臺灣的年輕人，讓他們朝籃球夢邁進。

台北／劉芝宇 責任編輯／施佳宜

