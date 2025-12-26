粉絲許願李洪基聽到了！ FTISLAND台北開唱再加場搶票時間出爐

【緯來新聞網】韓國人氣樂團FTISLAND將於2026年1月24日來臺舉辦《2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI》，演唱會門票也在開賣後迅速完售，再次展現FTISLAND累積多年的超強人氣。如今也確定將於1月25日（日）加場演出，讓更多粉絲有機會親臨現場，一同感受FTISLAND的搖滾魅力。

FTISLAND「FTSODE」演唱會宣布加場。（圖／希林國際提供）

一年來行程滿檔的FTISLAND，即使到了年末仍馬不停蹄，成員們也透過各式活動展現多元面貌。主唱李洪基近期參演音樂劇《Sugar》，以突破自我的女裝角色搭配紮實的演技與唱功，獲得觀眾高度好評；貝斯手李在真則參與特別合作數位單曲〈Memory Balloon〉，以抒情溫柔的旋律向粉絲傳遞回憶與安慰的情感。除此之外，李洪基近期也開通個人Threads帳號分享生活點滴，讓粉絲多了一個更貼近偶像的平台。



而在FTSODE臺北場門票完售後，PRIMADONNA（官方粉絲名）們還紛紛湧入他的帳號敲碗許願加場，熱烈程度讓洪基親自留言回覆。如今加場消息正式公布，也讓粉絲們笑稱：「現在許願歐巴都能直接聽見了！」



加場演唱會門票將於 12月30日中午 12 點在 ibon 售票網站及全臺 7-11 ibon 機台開賣，演唱會票價為TWD6,580/TWD5,580/TWD4,880，所有購票者皆可獲得一套臺北場限定小卡（共三張），購買TWD6,580票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買TWD5,580票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。

FTISLAND「FTSODE」演唱會票價、粉絲福利。（圖／希林國際提供）

