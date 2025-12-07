粉絲送機擠爆！朴寶劍、IU、 CORTIS親切道別

亞洲明星盛典結束，大咖韓星陸續離台。（圖／東森新聞）





亞洲明星盛典結束，大咖韓星陸續離台，粉絲們在典禮結束後，就直奔機場卡位，等了整晚，天一亮就有韓星現身，男神朴寶劍素顏出現，神采奕奕和粉絲打招呼，而國民妹妹IU則是搭乘包機回國，她畫淡妝戴黑帽，親切和粉絲對眼暖心揮手，剛出道的人氣男團CORTIS，粉絲接機尖叫最大聲，成員趙雨凡帶頭走在最前面，親切的和粉絲們道別。

亞洲明星盛典結束，隔天一早韓星陸續離台，男神朴寶劍現身小港機場，漏夜卡位打瞌睡的粉絲都被帥醒了，他帶毛帽穿著厚外套，雖然頂著素顏，但神采奕奕，夯劇苦盡柑來遇見你的男主角都到了，女主角呢在這。

粉絲：「IU IU。」全場吶喊IU，國民妹妹的人氣爆棚，她穿黑衣搭牛仔褲，頭戴黑帽畫淡妝，氣色超級好，露出甜美微笑。



國民理想型潤娥，雖然戴著口罩，但穿短褲配黑絲襪露出大長腿，親切和粉絲互動，甚至還收了小禮物和卡片讓粉絲們又驚又喜。

粉絲：「啊~~~~~。」

剛出道三個月的人氣男團CORTIS，一到機場全場響起尖叫聲，成員趙雨凡走在前頭，大批粉絲激動和他們道別，機場0推擠展現良好秩序，大咖韓星齊聚高雄，粉絲送機也好忙，頒獎典禮結束後11點多就抵達小港機場卡位。



女團IVE天還沒亮就現身，全身包緊緊，粉絲還是一眼認出，女團LESSERAFIM同樣也每個人都戴著口罩，快步經過通道，混聲團體ALLDAYPROJECT，成員幾乎都帶著墨鏡現身。



還有拿下年度歌手的男團StrayKids，一早起來都是素顏還是親切和粉絲揮手，旻浩腳傷未癒仍坐輪椅現身，粉絲相當心疼，韓星們飛回韓國，馬不停蹄繼續工作，而男團RIIZE則是飛往香港，海外行程還沒結束。

記者vs.粉絲：「AAA結束就過來了嗎（對），有睡覺嗎（沒有啊，朴寶劍他很親切）。」

大咖韓星搭中午12點的包機回到韓國，而有些明星則是一早7:05就搭客機提前回去，韓國大型頒獎典禮幾乎半個演藝圈都來了，粉絲們近距離互動，真的好滿足。



