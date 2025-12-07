粉絲送機擠爆！朴寶劍、IU、 CORTIS親切道別
亞洲明星盛典結束，大咖韓星陸續離台，粉絲們在典禮結束後，就直奔機場卡位，等了整晚，天一亮就有韓星現身，男神朴寶劍素顏出現，神采奕奕和粉絲打招呼，而國民妹妹IU則是搭乘包機回國，她畫淡妝戴黑帽，親切和粉絲對眼暖心揮手，剛出道的人氣男團CORTIS，粉絲接機尖叫最大聲，成員趙雨凡帶頭走在最前面，親切的和粉絲們道別。
亞洲明星盛典結束，隔天一早韓星陸續離台，男神朴寶劍現身小港機場，漏夜卡位打瞌睡的粉絲都被帥醒了，他帶毛帽穿著厚外套，雖然頂著素顏，但神采奕奕，夯劇苦盡柑來遇見你的男主角都到了，女主角呢在這。
粉絲：「IU IU。」全場吶喊IU，國民妹妹的人氣爆棚，她穿黑衣搭牛仔褲，頭戴黑帽畫淡妝，氣色超級好，露出甜美微笑。
國民理想型潤娥，雖然戴著口罩，但穿短褲配黑絲襪露出大長腿，親切和粉絲互動，甚至還收了小禮物和卡片讓粉絲們又驚又喜。
粉絲：「啊~~~~~。」
剛出道三個月的人氣男團CORTIS，一到機場全場響起尖叫聲，成員趙雨凡走在前頭，大批粉絲激動和他們道別，機場0推擠展現良好秩序，大咖韓星齊聚高雄，粉絲送機也好忙，頒獎典禮結束後11點多就抵達小港機場卡位。
女團IVE天還沒亮就現身，全身包緊緊，粉絲還是一眼認出，女團LESSERAFIM同樣也每個人都戴著口罩，快步經過通道，混聲團體ALLDAYPROJECT，成員幾乎都帶著墨鏡現身。
還有拿下年度歌手的男團StrayKids，一早起來都是素顏還是親切和粉絲揮手，旻浩腳傷未癒仍坐輪椅現身，粉絲相當心疼，韓星們飛回韓國，馬不停蹄繼續工作，而男團RIIZE則是飛往香港，海外行程還沒結束。
記者vs.粉絲：「AAA結束就過來了嗎（對），有睡覺嗎（沒有啊，朴寶劍他很親切）。」
大咖韓星搭中午12點的包機回到韓國，而有些明星則是一早7:05就搭客機提前回去，韓國大型頒獎典禮幾乎半個演藝圈都來了，粉絲們近距離互動，真的好滿足。
【更多東森娛樂報導】
●女星罹癌3年...「邊拍戲邊抗癌不敵離世」 最後身影曝光
●BTS柾國爆熱戀Winter 「同款全被扒」 雙方公司回應了
●Stray Kids剛奪MAMA大賞 來台出席亞洲明星盛典
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
香港視后佘詩曼已立遺囑分配資產！感嘆賺錢辛苦不願浪費
憑藉《新聞女王》系列再創事業高峰的香港三料視后佘詩曼，近日受訪時首度透露已立好遺囑，將按照個人意願分配累積多年的龐大資產。現年50歲的她坦言，經歷多位至親與前輩離世後，對生命有了更深刻的體悟。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 100
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 12 小時前 ・ 20
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 12
魏如萱熱戀小21歲Ian！遠距離戀愛「天天視訊傳情」羞認身體1變化
魏如萱（娃娃）今年7月認愛小21歲網紅男友Ian，卻一度捲入與對方舊愛若盈的三角戀風波，隨後戀情轉趨低調。如今相隔4個多月，她昨（6）日出席活動大方坦承仍穩定交往中，遠距離戀愛的兩人幾乎每天熬夜視訊，對方見她抱怨變胖，還誇她很漂亮，讓她忍不住害羞臉紅。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 36
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 1 天前 ・ 5
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 42
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 36
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 16
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕
4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 23
温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」
温昇豪監製、主演《整形過後》13日將在公視首播，為了戲可說是拚盡全力，前期就參與構思，籌備多年終於要拍攝，卻面臨劇本、法規等問題喊卡，他認賠殺出約1500萬元打水漂，打掉重練找新團隊再出發，最終成本花費約9000萬，目前還沒回本，他一肩全扛下來，「我們在做一件對的事情，就要做下去。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
《星光大道》男星變身千萬業績房仲！甩負債、吃即期品苦日子
《星光大道》男星變身千萬業績房仲！甩負債、吃即期品苦日子EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話