粉絲過年不無聊！Hami Video新春片單曝光 BTS、Stray Kids獨家內容一次看

迎接農曆新年，Hami Video推出新春片單，集結BTS、Stray Kids、SEVENTEEN到aespa等韓國偶像團體的首播與獨家內容，一次網羅演唱會、實境節目、電影與新春特別綜藝，粉絲們千萬不能錯過！

BTS全員合體演唱會前夕，多部重量級作品在Hami Video全台首播。（圖／Hami Video 提供）

BTS全員合體演唱會前夕，多部重量級作品在Hami Video全台首播，包含線上演唱會《BTS BANGBANGCON THE LIVE》、《BTS MAP OF THE SOUL ON:E》，以及被粉絲視為「療癒神作」的《BTS SOWOOZOO》。

《BTS SOWOOZOO》完整記錄BTS與ARMY之間跨越距離的情感連結，演出中誕生多個經典名場面，像是SUGA個人作品〈Daechwita〉首度以「OT7」全員形式登台，成員們身穿韓服、貼上假鬍子，完整還原MV中的經典造型，畫面一曝光便在社群平台掀起熱烈討論，尤其Jin與V在舞台上的趣味演繹，更成為當時社群瘋傳的名場面。

《BTS SOWOOZOO》完整記錄BTS與ARMY之間跨越距離的情感連結。（圖／Hami Video 提供）

除了舞台魅力，BTS在實境節目中展現的真實日常同樣吸引大量討論，《IN THE SOOP BTS》第一、二季讓成員暫時遠離鎂光燈，在自然環境中生活、創作與談心，被粉絲形容為「看完會想深呼吸的節目」。節目中，V曾主動為了重新拉近與Jung Kook的距離而安排深談，坦率交流彼此的心境與成長變化，其中不經修飾的對話讓不少觀眾動容。

新春期間，Hami Video也獨家獻上全球人氣男團Stray Kids的2026年新春特別綜藝《Soul Beam with Stray Kids》，節目以「新年穿新衣」的傳統習俗為概念，邀請觀眾與成員一同身穿韓服參與錄製，Stray Kids則以融合傳統與現代的獨特造型詮釋韓服魅力，並透過穿越朝鮮時代的任務設定，帶來兼具文化深度與娛樂性的演出。

平台也同步網羅SEVENTEEN世界巡演電影《TOUR-ING: SEVENTEEN〈BE THE SUN〉》與實境節目兩季《IN THE SOOP SEVENTEEN》、aespa《aespa：World Tour In Cinemas》電影版獨家首播，以及熱播中的TWICE出道10週年電影《ONE IN A MILL10N》，收錄大型舞台的震撼視聽體驗。

Hami Video同步網羅SEVENTEEN世界巡演電影《TOUR-ING: SEVENTEEN〈BE THE SUN〉》。（圖／Hami Video 提供）

另外還有舒淇首次自編自導的《女孩》、金城武睽違8年新作《風林火山》等多部獨家首播電影、被譽為「麵包版《黑白大廚》」的韓國廚藝實境節目《天下烘焙》，以及懸疑張力十足的韓劇《死亡之花》於2月接力上架。由柳演錫、李絮主演的新韓劇《神與律師事務所》，也提前公布將於3月在Hami Video全台獨家首播。

