粉絲遞錢包簽名「黃仁勳抽出1000元送人」 網笑翻：劫貧濟貧

生活中心／倪譽瑋報導

輝達執行長黃仁勳訪台，2026年1月31日在磚窯古早味懷舊餐廳舉辦「兆元宴」，科技業大佬魏哲家、林百里等均現身，讓媒體與民眾紛紛聚集。當天，黃仁勳也與眾多粉絲互動，網友拍下影片分享，黃仁勳幫某人的錢包簽名，順勢抽出1000元就遞給小朋友；畫面曝光，讓許多人紛紛驚呼「黃爸爸」、「劫貧濟貧」。

磚窯古早味懷舊餐廳「兆元宴」 林百里、魏哲家等均現身

黃仁勳2026年首度訪台，除拜會台灣供應鏈夥伴，也出席多場產業交流活動，1月31日晚間第四度在磚窯古早味懷舊餐廳舉辦「兆元宴」邀請眾多產業大佬一同參與。

黃仁勳舉辦兆元宴，與會大老闆在門前合影。（圖／記者鄭孟晃攝影）

有在「兆元宴」會場現身者，有緯創董座林憲銘、台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等，這些大佬身價合計破兆，多位巨頭齊聚的盛大場面讓民眾、媒體紛紛搶拍。而黃仁勳本人對粉絲也相當親民，願意幫大家簽名，不時會說出幾句道地的台語。

黃仁勳幫錢包簽名「順勢抽出1000元發紅包」網友笑翻

網友「@andy_77777777」也在社群平台Threads上一段影片，許多粉絲擠在餐廳門口找黃仁勳要簽名，拿書、簽名板、玩偶、水壺等不同的東西讓他簽，之後有人開始拿錢包；網友指出，「結果黃爸爸仁勳簽名前都會先打開看有多少錢，然後抽一張出來送給現場小朋友，笑死，有的直接被抽1000」。

黃仁勳從錢包抽出1000元後，遞給了小朋友。（圖／Threads網友@andy_77777777授權提供）

貼文引發網友熱烈討論，大家紛紛表示「如果一張大鈔都沒有，黃爸爸會不會覺得我很可憐幫我放一點進去」、「我如果拿著皮夾，裡面只放100塊，乾爹不知道會不會幫我補滿」、「笑死我了，小朋友應該都很嗨皮，拿到黃爸爸簽名應該也嗨皮」、「現場教學什麼叫做『財富重分配』」「劫貧濟貧嗎」。



