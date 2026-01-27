粉絲都大了...《庫洛魔法使》推魔杖造型「肩部按摩棒」解除肩頸封印

由株式會社 SO-ZO 營運的 ACG 電商「イタテリ屋」近日推出《庫洛魔法使》系列周邊商品，品項包含吊飾、包包等，不過其中一款商品卻意外成為討論焦點。

遊戲角落合成 圖／いらすとや；イタテリ屋

圖／イタテリ屋

引起話題的正是這款以木之本櫻「封印之杖」為造型的肩部按摩棒，表面採用毛絨材質製作，售價為 1980 日圓，目前已開放預購。

圖／イタテリ屋

《庫洛魔法使》電視動畫自 1998 年播出至今已有多年，這款商品在 X（舊稱 Twitter）上曝光後引發討論，不少粉絲自嘲這是「配合粉絲年齡層成長的貼心商品」，甚至有人笑稱，再過一陣子恐怕連封印之杖造型的拐杖都會出現。

