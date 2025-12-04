粉絲開百萬「約1晚」 法拉利姐自曝「價碼」

娛樂中心／李筱舲報導



「法拉利姐」張婷婷近年將重心轉往直播與經營社群平台，透過粉絲打賞、合照收費與拍攝客製影片維生，「直率及真性情」的風格受不少粉絲喜愛。近日她現身薔薔的PODCAST節目《薔栗膠》，大談自己從出道一路走來的辛酸史，爆笑無厘頭的內容也讓現場充滿歡笑。法拉利姐還自爆，曾在網路上遇到一名男子開價100萬，想與她「共度春宵」，但最後被她果斷拒絕了。









法拉利姐自爆被粉絲約「共度一晚」！大開「8位數天價」：怪物我也去

法拉利姐在薔薔的PODCAST節目上爆料先前在網路上遇到一個男生，開價100萬跟他「共度春宵」，但法拉利姐拒絕了。（圖／翻攝自臉書粉專《林嘉凌 薔薔Maze 》）

法拉利姐近日作客薔薔的PODCAST節目《薔栗膠》，向來什麼都敢講的她，更透露先前曾遇到一位網友開出100萬，想找她「共度春宵」，但她並未答應，還開玩笑說：「如果你有1000萬的話我就豁出去了，他是怪物我也去。」薔薔也十分好奇愛慕法拉利姐的類型，婷婷表示，她一直希望自己的粉絲能長得酷酷帥帥、乾乾淨淨然後要有錢，能一起約出來吃飯，但後來實際約出來的對象都「還好」，表示對象還是要慎選，不是誰來都可以接受。

法拉利姐自爆被粉絲約「共度一晚」！大開「8位數天價」：怪物我也去

法拉利姐也大方分享自己擇偶的條件，認為長相不是重點，但對方必須「要有錢、要對她好」。（圖／翻攝自臉書粉專《林嘉凌 薔薔Maze 》）

法拉利姐也透露，自己目前沒有男朋友，感情對象可遇不可求，並提到「現在壞人很多，騙財騙色的也不少」。至於擇偶條件，婷婷覺得長相不是重點，但對方必須「要有錢、要對她好」。面對過去直播的爭議及酸民對她的攻擊，她坦言經歷這麼多後，已能平常心看待，笑說：「污衊無所謂啦，男的還是女的都是人，這些沒有那麼重要。我是世界上最難得的女人。」。

