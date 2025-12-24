粉絲震驚！ 昔可愛童星流落街頭變街友 「暴瘦憔悴」模樣曝搭檔痛心

曾在尼克兒童頻道（Nickelodeon）2004年經典影集《耐德的中學校園生存手冊》（Ned's Declassified School Survival Guide）中飾演「馬丁」（Martin Qwerly）的男星泰勒蔡斯（Tylor Chase），被一名女粉絲發現於美國加州街頭露宿，成為流浪漢。

泰勒蔡斯近期因多段顯示他衣衫襤褸、在加州街頭徘徊的影片在網上瘋傳，引發影迷憂心。一段影片中，可見蔡斯衣衫襤褸，對著鏡頭展露微笑，粉絲問他是否曾拍過迪士尼頻道的影集？他更正：「是Nickelodeon，《Ned Declssified》這個影集。」粉絲回他：「是的，你是劇中那個小朋友。」他也直接告訴粉絲自己的全名。

然而，加州里佛瑟警局透露，儘管校方與警方積極介入，他目前的選擇卻令人感到無力。

里佛瑟警局發言人表示，警方對泰勒並不陌生，基本上每週都會與他互動至少一次。警方的專門外展小組多次向泰勒提供心理健康服務、藥物與酒精治療，以及臨時庇護所，但他每一次都拒絕了。警方強調，是否接受住房或治療最終是泰勒的個人權利，警方無法強制干預。

儘管處境艱難，泰勒在與警方的接觸中展現了與眾不同的特質。不同於部分流浪者可能出現的憤怒或敵意，警方表示泰勒非常配合且始終保持禮貌。警方曾告知他，他在街頭落魄的影片已在網上瘋傳，但他本人對此顯得毫不在意。目前泰勒並未涉及任何犯罪，也沒有被警方通緝。

影片於網上瘋傳後，蔡斯的同劇演員對蔡斯的情況感到震驚及痛心。其中丹尼爾柯提斯李（Daniel Curtis Lee）付諸行動，特地開車去見蔡斯。他表示與蔡斯見面後請對方吃了披薩，還在汽車旅館租了一間房給他暫住。丹尼爾表示會與蔡斯保持聯絡繼續幫助他。

另一位曾走過人生低谷的前童星：《野鴨變鳳凰》（Mighty Ducks）的肖恩魏斯（Shaun Weiss），過去也曾深陷毒癮與流浪困境，但在康復後已重新站起來。他已公開向泰勒伸出援手，表示願意在自己合作的康復中心為泰勒提供床位，希望能以過來人的身分拉他一把。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導