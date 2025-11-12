粉絲震驚！知名棒球YTR宣布永久停權 原因曝光留言兩極掀論戰
（記者石耀宇／綜合報導）知名棒球YouTube頻道《小哥的棒球夾克》昨（11）日在社群貼文宣布，主頻道及中職副頻道將於今（12）日遭YouTube「永久關停」，理由為涉及版權爭議。消息曝光後，球迷社群議論熱烈，留言區意見兩極，部分粉絲不捨頻道消失，也有網友認為「版權爭議早晚會發生」。
圖／知名棒球YouTube頻道《小哥的棒球夾克》「永久關停」。（翻攝 Youtube）
根據該頻道在社群發布的聲明，團隊於11月5日收到YouTube官方通知，表示因版權問題將於11月12日全面停權。文中指出：「原因是版權問題（中職內容沒有問題），這幾天也已求助過、努力過，感謝各方協助與穿梭，沒有遺憾。」文末並附上感性致謝，向長期支持的觀眾表達感恩之意。
《小哥的棒球夾克》以深入淺出的棒球分析著稱，內容橫跨美國職棒（MLB）與中華職棒（CPBL），主打戰術解析、唇語翻譯、數據講解與幽默短片。其兩個頻道合計超過40萬名訂閱者，代表節目包含〈播報看門道〉、〈家哥講幹話〉、〈小哥會客室〉等，長年累積高人氣。
圖／《小哥的棒球夾克》發文說明原因。（翻攝 Youtube）
頻道宣布遭停權後，不少粉絲湧入留言區表達遺憾與支持：「生活瞬間少了一個樂趣」、「謝謝小哥帶給我們的快樂與分析」、「唇語翻譯真的太經典了」、「希望未來能以新面貌回歸」。許多觀眾表示，該頻道陪伴他們度過無數比賽時光，對棒球迷來說是重要的存在。
不過，也有部分網友持不同看法，認為停權「只是時間早晚問題」，指出頻道長期使用MLB影像素材製作影片，觸及國際轉播版權疑慮。有人留言批評：「國外比賽的畫面在YouTube上不能任意使用」、「沒有版權意識的頻道早該下架」、「這就是被版權砲教訓的結果」。
