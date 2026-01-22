粉絲霸氣塞壽司「請你吃」！作家感動收下 真相神反轉臉綠了

生活中心／朱祖儀報導

粉絲請吃壽司，大師兄結帳時卻傻眼了。（示意圖／資料照）

如果在路上遇到喜歡的明星或創作者，總讓人感到興奮。曾從事殯葬業的人氣暢銷作家「BigBrother大師兄」近日透露，自己在用餐時，被一名國中生粉絲認出來，對方堅持要送他吃一盤壽司，讓他相當感動，不過結帳時才想到，自己去的是迴轉壽司店，結局大翻轉讓他哭笑不得。

大師兄在臉書分享，最近吃飯吃到一半，發現隔壁桌的人一直在竊竊私語，之後有一個妹妹突然跑到他旁邊詢問，「你是大師兄嗎？」他笑著點點頭，原來對方曾在國小聽過他的講座，現在已經升上國中，沒想到還有機會巧遇，因此相當驚喜。

隨後國中妹妹還拿了一盤壽司過來要請客，大師兄驚訝回絕，「不用啦！叔叔有錢不用你請！」但對方仍堅持要他收下，「要啦！謝謝大師兄，你講話真的很好玩！」他當下感動不已，還感嘆自己沒有被外甥請過，沒想到竟被小粉絲請客，「看著她跑回去那一桌，爸媽拍著他頭的背影，我真的很感動。」

不過等到結帳時，店員詢問「先生是兩個銀盤嗎」，大師兄才驚覺不對勁，原來他是到連鎖迴轉壽司店用餐，是以盤子數量計價，他忍不住在內心大喊，「你還沒付錢呀小朋友，還拿我最捨不得拿的銀盤，這小朋友是股東嗎？」

眾人紛紛笑翻，「真的實現了『妹妹，不用啦！』」、「這個『請客』方式不錯！既體面又大方，重點是不傷自己荷包」、「還我眼淚」、「看來拿太貴被爸媽唸，然後順勢塞給你」、「不用錢的最貴」、「本來以為是驚喜，結帳時卻是驚嚇」、「妹妹表示，我請客、你付錢。」

