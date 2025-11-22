粉絲驚人!TWICE高雄開唱 往世運主場館列車班班爆滿

往世運主場館的高捷列車班班爆滿。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕韓國人氣團體TWICE成立10年，首度在台灣登場演唱，高雄世運主場館今(22日)下午起就出現朝聖粉絲，愈接近開唱時刻，高捷往演唱會場班班爆滿，在擠沙丁魚般車廂裡，有人悄聲敘述自己的期待，「今晚終於可以圓夢！」。

TWICE今晚在高雄世運主場館開唱，其中台籍藝人周子瑜回到故鄉獻唱，引起話題，演唱會場外下午陸續出現粉絲，許多人都是精心打扮。

往世運主場館的高雄捷運班車，從下午4點起班班爆滿，乘客奮力擠進車廂，深怕趕不上這場盛會。粉絲吳小姐說，曾多次想到韓國追星，未能成行，這次能有機會在台灣看到偶像，實在開心，「今晚終於可以圓夢！」。

廣告 廣告

捷運世運站月台上矗立著周子瑜燈箱，粉絲一下車就趨前拍照，隨即快步走向會場，形成長長人龍。

粉絲駐足在周子瑜燈箱前拍照。(記者洪臣宏攝)

粉絲排隊等待進場。(記者洪臣宏攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光

15年期滿10倍奉還!81年前養老保險單曝光

化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高

塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝

