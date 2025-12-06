粉絲驚奇！AAA首移師台灣 眾韓星現蹤夜市.超商

高雄市 / 綜合報導

第10屆AAA頒獎典禮，首度移師台灣舉辦，12月6、7日兩天在高雄世運主場館登場，這次有不少偶像團體、韓星參與，包括IU、朴寶劍、李俊昊、Stray Kids、IVE等重磅卡司，他們昨（5）日下午陸續飛抵高雄，晚上就有粉絲在夜市、超商以及大賣場，分別找到這些韓星的身影，像是「苦盡柑來遇見你」的演員崔代勳、文素利等，朴寶劍也再次被直擊，一早在高雄街頭晨跑。

韓劇「苦盡柑來遇見你」中，飾演愛罵人船長夫尚吉的崔代勳，出現在六合夜市，粉絲直呼，巧遇的民眾超幸運，同一個夜市現身的還有他們，南韓新偶像男團，「KickFlip」成員，他們還親切的跟大家打招呼，還有女團成員也出現在超市內。

這次參與AAA頒獎典禮的韓星們，好幾位在5日晚間高雄趴趴走，像是幾位大咖，崔代勳在六合夜市，文素利逛瑞豐夜市，而朴寶劍則是被直擊，5日去吃知名肉燥飯，今（6）日一早在高雄街頭晨跑，讓粉絲像在抓寶，典禮現場，世運主場館外滿滿人潮，記者蕭雅心說：「南韓音樂盛典AAA開始之前，在場外這個看板區就有相當多的粉絲，集結在這裡拍照留念。」

粉絲們拍照打卡，沒抽到紅毯邊位置的，沒搶到入場券的，只能在場外的漏音區，粉絲說：「支持IVE的 還有Stray Kids，就是CORTIS跟藝人，很多韓國藝人都有來，JJ20，彼此圓滿。」即便無法進場，也是要強力應援，在場外一起嗨，感受這場隆重的盛典。

