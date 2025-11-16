粉絲60台無人機應援 韓團SJ大巨蛋最終場全落淚

（中央社記者洪素津台北16日電）韓團Super Junior今晚在台北大巨蛋舉辦最後一場演唱會，成員們都抱持著會倒在台上的覺悟盡力演出，最後粉絲準備60台無人機應援，秀出驚喜圖案和字樣，讓利特等成員感動流淚。

Super Junior一開場就帶來熱力十足的表演，搭配舞蹈和聲光效果勾起粉絲一波波的回憶殺，成員也依序跟現場粉絲打招呼，神童表示今天會完成最完美的演出；東海則向粉絲承諾今晚要讓粉絲完全幸福；厲旭更是嘴甜撩粉絲說：「你們腳痛嗎？因為你在我心裡面一直跳著啊！」銀赫則是大聲呼喊台下的「老婆們」，「老公銀赫會一直到倒在舞台上為止，一定會全力以赴的」。

藝聲開心大喊：「今天最後一天，不要保留你們的能量，要玩到瘋為止知道嗎？」始源對粉絲說：「太不像話了！最後一天對不對，希望你們喜歡我們最後的表演」；圭賢用台語跟粉絲問好：「大家好，今天最後一天我們一起努力到最後」；希澈則抱持會在舞台上死掉的覺悟，盡全力展現表演。

利特表示就算聲音發不出來也會用力擠出來，今天就是最幸福的一天，隨後還偷偷準備驚喜幻燈投射「LEE TEUK」在大巨蛋上，讓其他團員質問怎麼會有，利特開玩笑喊：「5萬塊2次！」

Super Junior也獻唱中文歌「至少還有你」給粉絲作為驚喜，到演唱會中段，Super Junior再度準備一連串的嗨歌，有「Mr.sample」、「BONAMANA」、「Sorry，Sorry」等夯曲。東海在歌曲「BONAMANA」時還拿出玫瑰花撩粉絲，利特則是被扒光白襯衫秀出超結實的胸膛，惹得粉絲瘋狂尖叫。

演唱會的最後，粉絲還準備了60台無人機應援，並由10名專業攝影師操控，利特驚訝地說：「真的是完全沒想到，我們遇到很多艱難和辛苦的事，不管經歷什麼都不太哭泣了，但今天我在某一個瞬間流下熱淚，你們各位純粹打動我的心，我運氣很好遇到你們，謝謝你們各位讓我們發光發熱，我們就像各位毫無理由愛著我們一樣，我會努力工作回報大家」。

圭賢則甜嘴大喊：「辛苦了！摸摸」還預告會有新專輯，當場就搶先曝光新歌即興唱一段，也和粉絲告白：「要跟你們一起變老！」

最後Super Junior開心演唱安可曲，為這3天的演唱會劃下完美句點。（編輯：李淑華）1141116