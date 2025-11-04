粉腸內有石頭！客嚇壞吐出 麵攤：不是我們家賣的

業者表示，因為豬得靠石頭，補充礦物質，豬腸的處理就得特別留意有沒有石頭。（示意圖／東森新聞）





高雄一名郭小姐到麵店買晚餐，外帶了一份粉腸，回家一吃，怎麼有硬物，吐出一看竟然有石頭，一份裡有10小段的粉腸，就找出三顆石頭，比例很高，被指控的麵店老闆說不可能，店內小菜沒放酸菜，帶子也不同，不過衛生局還是到場稽查，釐清是不是沒清洗乾淨，只是怎麼腸子內有石頭，其他業者說很正常，豬得靠石頭獲取礦物質，所以清洗上得特別小心。

麵店外帶的粉腸，裡面黑黑的，郭小姐用手去挖，竟然是一顆石頭，石頭的大小跟指甲差不多，她決定每塊粉腸都看一下，大約十塊粉腸，挖出了3顆石頭，比例超高

吃到石頭粉腸民眾郭小姐：「就是咬到硬硬的東西，後來我就把它吐出來，發現是一顆石頭，嚇到我就想說，怎麼會有石頭。」

還好郭小姐把粉腸放進嘴裡，覺得有硬物，馬上吐出，這麼大的石頭，牙齒用力一咬還得了。

吃到石頭粉腸民眾郭小姐：「可能豬在吃飼料的時候，把石頭吃進去了，因為蠻像地板上的石頭，怎麼會有這麼大顆的石頭，在裡面都沒發現。」

粉腸就是豬的12指腸，裏頭藏著一些豬沒辦法消化品，賣的時候，通常會像郭小姐買到的，這樣一小段一小段的，要清理很費工，得用筷子翻清洗，還要用手去摸裏頭有沒有異物，裏頭可能有幫助豬吸收礦物質的石頭或是蟲，都要清乾淨。

遭指控麵店業者：「我們沒有這個袋子，怎麼有這個東西，我真的不知道，你這個有酸菜，我們的沒放酸菜，她是不是搞我們，我們不知道。」

其他豬腸業者翁先生：「在清洗的過程中，確實很常發現石頭會在大腸裡面，因為豬本身就是吃石頭，來補充礦物質，有些會添加在飼料裡面，讓豬一併吃下，那至於粉腸的話，不像大腸一樣需要翻面去清洗，只能在切斷的過程中，去靠手感觸摸，看看粉腸裡面是否有石頭或異物存在。」

因為豬得靠石頭，補充礦物質，豬腸的處理就得特別留意有沒有石頭，麵店說郭小姐指控的不是他們家，不過衛生局還是來稽查，要確認粉腸是不是來自這家麵店，如果是的話，是不是清洗不夠乾淨，才會沒發現粉腸內有石頭的存在。