粉腸有2種！台語讀音不同 北部人驚：不一樣？

本來預想是內臟的豬小腸，結果上菜卻是像香腸一樣的粉紅色灌腸。（圖／東森新聞）





有北部的律師日前到南部開庭，順道去小吃店點了粉腸來吃，本來預想是內臟的豬小腸，結果上菜卻是像香腸一樣的粉紅色灌腸，讓他有點震驚，將照片拍下PO網才知道，原來兩種腸子料理中文都叫粉腸，但台語讀音大不相同。有小吃店為了不讓民眾搞混，乾脆直接在菜單上面寫「粉錢」，讓大家一看就知道是粉紅色的粉腸。

來到切仔攤櫥櫃掀開裡面，各式小菜琳瑯滿目，夾了兩種腸子下滷汁川燙，起鍋之後撒上蔥花，加上醬汁就能上菜，但兩道菜中文都叫粉腸，該怎麼辨別。

廣告 廣告

民眾vs.記者：「（這個跟這個不一樣啦）。這是什麼？（這粉腸啊這也粉腸啦！）粉紅色的哩？（粉紅色叫粉錢）。」

一個粉腸一個粉錢，用台語很好辨別，但這方式可能僅限南部人，或是台語比較溜的人。因為一名律師日前南下高雄開庭，點了粉腸以為是內臟的那種粉腸，結果店家端上桌看到的，卻是長得像香腸的粉腸，這才知道原來粉腸有兩種，但就是不知道哪種應該怎麼叫。

民眾：「我是新竹人，然後新竹的粉腸，這張圖2的那張（粉腸），結果上來是粉紅色的，那個在新竹我們叫醃腸，你覺得很神奇對不對，對啊就覺得很酷。」

切仔店老闆vs.記者：「（這叫粉腸台語就叫粉錢，粉錢是灌地瓜粉加肉的）。加肉喔？（對地瓜粉加肉）。是什麼肉？（豬肉，這台語叫粉樁或粉腸仔）。」

有灌漿的就叫粉錢，也有地方叫粉強，是豬小腸腸膜灌地瓜粉碎肉，有些還會灌旗魚肉，有粉紅色和肉色兩種；沒灌漿的普通小腸則是粉腸，就是純粹的豬小腸。但中文都叫粉腸也難怪會有人，光看菜單或是用口述會點錯，有些店家乾脆直接把粉錢，用中文發音寫「粉錢」。

切仔店老闆vs.記者：「（這個是粉腸，這個是粉錢）。你們叫做粉錢就對了啦？（對）。」

也就是在南部，兩種粉腸都有，中北部人如果是用國語，或是看菜單點餐，可能上來的餐點，會讓你嚇一大跳，最好還是多問一下避免搞混。