粉色浪漫來襲！太妍、Karina同款 女孩們冬季旅遊選這咖最時尚不怕撞
記者李鴻典／台北報導
國際時尚配件品牌CASETiFY繼日前推出提供客製化服務的Bounce行李箱備受全球明星及消費者喜愛後，今（1）日再度宣布為CASETiFY Travel系列推出令人驚豔的全球首款「亮面粉色」，同步支援 21 吋登機箱、29 吋行李箱兩種尺寸！
這款夢幻粉色行李箱不僅是太妍、Karina 等韓星曾在節目中介紹的同款機場時尚必備單品配色，更搭配全新客製化背景選項，包括優雅蝴蝶結、可愛櫻桃、火辣動物紋等多款設計，讓每位女孩都能打造專屬風格。
CASETiFY同步推出方便收納行李內容物的「隨行收納包」，讓 CASETiFY 行李箱成為旅行的完美搭檔，化身行動衣櫃隨時都能漂漂亮亮出發！CASETiFY Travel系列全新「亮面粉色」Bounce 行李箱現已於CASETiFY台灣官方網站及全台 CASETiFY STUDiO品牌概念店發售。CASETiFY Travel系列21吋登機箱：新台幣 16,800 元；CASETiFY Travel系列29吋行李箱：新台幣23,500元。
年末不只是聚會的季節，更是展現風格的時刻。PORTER INTERNATIONAL精選AURA、VAN與DEAN三款系列袋包—從個性品味、質感文青、到簡約實用，無論是內斂雅致的都會人士、喜愛輕旅行與文青風格者，或偏愛中性休閒的隨興行者，都能透過PORTER INTERNATIONAL多元設計呼應日常生活，為聚會增添專屬格調。
隨著聖誕節、跨年等年末狂歡與送禮季節將至，LOJEL於年末推出冬季限定的「午夜靛藍」新色，為兩大人氣系列NIRU包袋與CUBO行李箱換上冬日夜空般的浪漫，深邃色澤與極簡外觀，共譜出專屬旅人的冬季優雅時尚！ LOJEL同步推出年末限定優惠活動，自12月1日至12月31日，於全台百貨專櫃與指定線上通路皆可享多重好康—CUBO全系列任一件折抵888元、VITA 22吋登機箱特價3,980元、VOJA系列全面9折優惠，滿額再贈限量好禮。
行李箱品牌萬國通路eminent攜手超人氣韓國插畫IP「DINOTAENG」，開啟療癒旅程！本次以「最佳療癒夥伴」為核心的旅遊主題系列商品，包含行李箱、行李束帶、兩用抱枕毯、刺繡貼紙等多種旅行配件，古靈精怪的QUOKKA和小可愛BOBO也準備陪伴旅人從打包到歸途每一個時刻，帶來秋日最溫暖的旅行體驗。
萬國通路觀光創意工廠也同步打造《DINOTAENG 主題打卡區》的沉浸式快閃展區，結合投影互動、角色場景與商品展示，邀請旅人與QUOKKA與BOBO合照打卡。展區位於2F立體投影互動區，即日起至12月31日免費開放，把握機會和人氣角色合照留下療癒回憶。
寒流來襲，衣櫃也隨著季節同步換新，丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO今年持續攜手日本頂級戶外服裝品牌White Mountaineering推出多款秋冬新作，讓今年冬季不必在保暖與時尚間取捨，同時面對出遊高峰期，推出多款版型時髦、色彩亮眼的單品，在低溫中也能自在展現時尚品味。從GORE-TEX三層防水科技外套到可自由調整保暖程度的三合一羽絨外套等多款保暖外套，為冬季穿搭注入全新想像。鞋款類也有從釋出消息就廣泛討論的聯名系列BIOM 2.2 TRL也終於在年底上市，鞋款融合ECCO的工藝與White Mountaineering的時尚設計，同步推出高筒與低筒兩款，強調「一雙鞋、一套穿搭，就能從城市走入戶外」滿足冬日的穿搭所需。
ASICS頂級緩震跑鞋GEL-NIMBUS系列改代上市！全新GEL-NIMBUS 28 搭載輕量化FF BLAST+科技中底與鞋面材質，並優化中底結構支撐與鞋帶動態包覆，強化雙足穩定以及合腳性，讓跑者每一步都更佳輕盈舒適。鞋款將於12/5上市，並於ASICS官網、全台門市同步開賣。同步推出全新P.LIFE系列服飾，預計12月中於ASICS官網、與全台指定門市販售。
史上最強年末送禮陣容，正式引爆！香氛生活選品品牌les nez香鼻子 旗下三明星品牌les nez、MKL Green Nature、Nez Fun聯手出擊，推出$999~$3999「歲末香氛禮讚」新品禮贈提案。
換季時頭皮總是大失控？曼都髮型用「分況養護」幫你對症調理！不論是油性頭皮還是乾癢脫屑，都能精準照護，再搭配每週沙龍深層淨化，徹底清除老廢角質與造型品殘留，讓毛囊重新呼吸。想進一步升級護理？曼都獨家《優皙盛妍濃泌蜜》療程，將高濃度外泌體幹細胞分泌物精華導入髮根，強健毛囊、補足營養。
此外，台灣潔淨居家清潔用品品牌淨毒五郎，2022年推出R-CLEAN潔淨循環計畫，積極推動環保減塑、瓶器重複使用、10kg大桶裝銷售、無包裝購買等永續消費模式，同時致力投入社會公益，捐贈清潔劑商品給多家公益機構，12/1日正式與勵馨基金會新北分事務所，在新北愛馨物資分享中心，共同成立全台第一家由非營利組織營運的『無包裝環保清潔劑公益販售據點』。
