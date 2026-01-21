粉色液體搖起來！桂香阿姨嘻哈舞破百萬點擊 網友：「太洗腦停不下來」

記者林宜君／台北報導

TikTok短視頻平台又出現爆款影片，一名自稱「桂香阿姨」的中年女子，以嘻哈風格搭配粉色液體歌曲短片迅速走紅。（圖／翻攝自guixiang84 TikTok）

TikTok短視頻平台又出現爆款影片！一名自稱「桂香阿姨」的中年女子，以嘻哈風格搭配粉色液體歌曲短片迅速走紅，影片旋律與動作一度引起網友熱議，甚至被形容「太洗腦」。

桂香阿姨邊甩手邊拍打液體，伴隨口號「我和姊妹一起喝點粉色的液體」，搭配誇張表情與滑稽舞步，整支影片充滿娛樂感與反差萌。（圖／翻攝自guixiang84 TikTok）

該影片一上傳，就突破百萬點擊量，評論區更是炸開。（圖／翻攝自guixiang84 TikTok）

近日，一支長不到30秒的短片在TikTok上流傳，影片中，桂香阿姨戴著粉色蝴蝶結，身穿亮眼休閒裝，手持裝滿粉色液體的透明杯子，跟著動感嘻哈音樂節奏擺動。桂香阿姨邊甩手邊拍打液體，伴隨口號「我和姊妹一起喝點粉色的液體」，搭配誇張表情與滑稽舞步，整支影片充滿娛樂感與反差萌。

網友紛紛表示：「這畫面太洗腦了，停不下來！」。（圖／翻攝自guixiang84 TikTok）

該影片一上傳，就突破百萬點擊量，評論區更是炸開。網友紛紛表示：「這畫面太洗腦了，停不下來！」、「阿姨也太會玩了吧！」、「粉色液體+嘻哈，完全中毒」。部分網友甚至模仿桂香阿姨的舞步拍攝二次創作，形成二次爆紅潮流。目前，桂香阿姨的TikTok帳號粉絲已突破百萬關注，並持續更新更多搞笑短片。

