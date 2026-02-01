粉色禮服走氣質風 廟會上百名禮生遶境吸睛

今（1日）一早台南舉辦廟會，上百名禮生遶境相當吸睛。（圖／東森新聞）





今（1日）一早台南舉辦廟會，上百名禮生遶境相當吸睛，因為禮生們穿的很華麗，平口的粉色小禮服配上粉紅頭飾，吸引民眾圍觀拍照，還有專業攝影拿著大砲來紀錄。

禮生們戴粉色頭飾，穿平口的粉色禮服，配上白色外套，顯露出姣好身材，上百位個個都是美女，民眾看的目不轉睛，趕緊拿起手機狂拍，還有人拿專業大砲紀錄，以往廟會都是敲鑼打鼓，這回廟方請來禮生更吸睛。

廟會在1日一早展開，出動大批警力維安，因為這次廟會活動不同以往，上百名禮生美艷動人，最前頭拿著宮廟旗子，依序走在路上繞境，早上台南的體感溫度只有15度，禮生們穿的很單薄，不畏懼寒風，整個隊伍都有民眾跟隨觀看，這麼多名禮生真的很少見，吸引目光。

