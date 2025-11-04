粉色系波斯菊花海Ｘ台版大峽谷！稻浪同框美拍5大景點順遊

文／景點+ Carol整理報導

經典必拍波斯菊花海綻放了！這一處粉色系波斯菊景點不僅能賞3色漸層花景，還能將「台版大峽谷」一同入鏡，快將同框美拍亮點、5大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往取景！

粉色系波斯菊花海同框「台版大峽谷」，吸引花迷前往拍照打卡。（圖／molly888666）

台中市后里區有一處粉紅、桃紅、純白，3色花朵交織而成的波斯菊花海，這裡最大亮點為「台版大峽谷」火炎山背景，遠方土黃的切割地形與綠色植被交錯的景色一覽無遺，加上粉色系波斯菊花景同框，形成宛如畫作般的美拍景點。

於2025年11月2日拍攝的波斯菊花海。（圖／molly888666，以下同）

（圖／nelly.hong）

取景時除了必拍花海同框火炎山全景，還有機會將金黃稻浪一同入鏡，也可在較遠的位置，捕捉以火炎山為背景的波斯菊特寫美照。

（圖／nelly.hong）

（圖／nelly.hong）

花海周邊可開車順遊「中社觀光花市」、「喜鵲方舟 fairyLand」、「泰安落羽松。羽粼落羽松」、「泰安鐵道文化園區」、「月眉糖廠」等5大景點，非常適合規劃一日遊行程。

（圖／nelly.hong）

（圖／molly888666）

近期也是賞黃金楓的季節，推薦景粉參考下方延伸閱讀，把握時間前往捕捉夢幻樹海美景！

【Info】

波斯菊花海同框火炎山

地點：台中市后里區

導航座標：24.345816,120.724956

