粉色系波斯菊花海Ｘ台版大峽谷！稻浪同框美拍5大景點順遊
文／景點+ Carol整理報導
經典必拍波斯菊花海綻放了！這一處粉色系波斯菊景點不僅能賞3色漸層花景，還能將「台版大峽谷」一同入鏡，快將同框美拍亮點、5大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往取景！
粉色系波斯菊花海同框「台版大峽谷」，吸引花迷前往拍照打卡。（圖／molly888666）
台中市后里區有一處粉紅、桃紅、純白，3色花朵交織而成的波斯菊花海，這裡最大亮點為「台版大峽谷」火炎山背景，遠方土黃的切割地形與綠色植被交錯的景色一覽無遺，加上粉色系波斯菊花景同框，形成宛如畫作般的美拍景點。
於2025年11月2日拍攝的波斯菊花海。（圖／molly888666，以下同）
（圖／nelly.hong）
取景時除了必拍花海同框火炎山全景，還有機會將金黃稻浪一同入鏡，也可在較遠的位置，捕捉以火炎山為背景的波斯菊特寫美照。
（圖／nelly.hong）
（圖／nelly.hong）
花海周邊可開車順遊「中社觀光花市」、「喜鵲方舟 fairyLand」、「泰安落羽松。羽粼落羽松」、「泰安鐵道文化園區」、「月眉糖廠」等5大景點，非常適合規劃一日遊行程。
（圖／nelly.hong）
（圖／molly888666）
近期也是賞黃金楓的季節，推薦景粉參考下方延伸閱讀，把握時間前往捕捉夢幻樹海美景！
【Info】
波斯菊花海同框火炎山
地點：台中市后里區
導航座標：24.345816,120.724956
夢幻黃金楓樹海隧道大景！5大美拍角度3大景點順遊
其他人也在看
神戶新飯店大推薦！東橫INN神戶三宮站前，不到2千含早餐，3分鐘到車站、小學生免費入住
「東橫INN 神戶三宮站前（Toyoko Inn Kobe Sannomiya Ekimae）」於2025年4月24日全新開幕，是東橫INN日本神戶地區的最新飯店，地點就在神戶的核心交通樞紐「三宮車站」附近，步行只要3~4分鐘，走到北野異人館街約10分鐘，想搭車前往元町、神戶港灣等神戶景點都超方便。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 3 小時前
2025 ITF台北國際旅展展前記者會 屏東館搶先曝光好禮優惠！
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日一連四天於南港展覽館一館4互傳媒 ・ 6 小時前
台中租客惡夜縱火「奪2命」 移送中檢漏夜複訊
即時中心／廖予瑄報導台中市烏日區在今（3）日凌晨發生一起嚴重火警，消防局也立即派員前往搶救，並救出一對受困母女，然而經送醫後女兒宣告不治，母親則在加護病房搶救多時後，稍早也宣告不治。據悉，起火原因疑似為許姓前租客與房東有租賃糾紛，才會縱火。警方已在環中東路附近將嫌犯逮捕，並在晚間將許男移送台中地檢署。民視 ・ 1 天前
昔嗑藥狂歡小三暴斃！押尾學罕上節目談獄中生活 社群曬兒變奶爸
台灣31歲女網紅謝侑芯上月於馬來西亞驟逝，案件也被當地警方重新定調為謀殺，在命案現場的歌手黃明志一度因持毒被逮，今更進一步遭通緝，種種情節都讓人想起過去當紅日籍男星押尾學，2009年押尾學和外遇對象吸毒享樂，女方猝死，他棄之不顧，因而鋃鐺入獄，當時太太矢田亞希子火速離婚切割，近來押尾學罕見上節目談及獄中生活，社群上的奶爸模樣也與過往不羈形象有別。鏡新聞 ・ 7 小時前
台北中正區美食！平價版鼎泰豐？粒粒分明排骨蛋炒飯，鑊氣十足香氣逼人
走在南昌路上，這家「五草車中華食館」沒有張揚的招牌，卻意外地熱鬧；那天我們還沒到吃飯時間就過來，店裡竟已經客滿，幸運地只等了幾分鐘就有位子。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 3 小時前
2.5米高麵包超人氣球10週年特企！2大主題遊戲區見面會周邊免費送
麵包超人來台歡慶10週年，「麵包超人FUN樂園」即日起於高雄夢時代熱鬧登場！活動設有免費與付費兩大氣墊遊樂區，包含2.5公尺高麵包超人與細菌人造型氣球、主題打卡牆、迷宮跑酷等互動體驗，完成任務還能獲得精美小禮物。週末更有麵包超人見面會，粉絲們千萬別錯過！景點+ ・ 6 小時前
ＵＣＣ上路首日 門可羅雀
記者陳金龍∕台中報導 衛福部健保署試辦的「假日輕急症中心(UCC)」全台六都13處2…中華日報 ・ 1 天前
離鄉基隆人最懷念的味道！東和大樓老攤炸粿現點現炸，一口咬下酥脆米糕，加上甜鹹辣醬，是記憶中的家鄉味
基隆老味道接著播出，今天分享這家算是失而復得，曾經在我眼前卻又消失不見⋯⋯一度以為是婆婆年紀大了已經收攤，但感覺「大台北美食地圖」(41萬人社團)團友的通風報信，這才知道小時候常吃的東和大樓炸粿，原來是搬到巷子裡面去了。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 3 小時前
海鷗轉中颱TD29恐生成颱風！外出攜帶雨具注意日夜溫差與保暖
颱風,東北季風,海鷗,菲律賓,呂宋島,天氣預報 第25號颱風「海鷗」已轉成中颱，下午2時中心位於鵝鑾鼻南方1260公里之處，將持續向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續往越南方向前進，對台灣無直接影響；關島附近海面的熱帶性低氣壓TD29，短期內有發展為颱風的趨勢，4日下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2930公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週移動到呂宋島東方海面，後續路徑不確定性大，氣象署會密切觀察，請留意此熱帶系統的最新動態。景點+ ・ 6 小時前
火鍋控必收！蘆洲高評價石頭火鍋，桌邊爆炒儀式感滿分，不用跑台北就吃得到
鄰近台北小巨蛋的石石鍋創，擁有高超的評價，3千多則評論，高達4.8分，許多網友推薦的台北好吃石頭火鍋，石石鍋創在蘆洲也有據點，三蘆的鄉親不必跑到台北市就有好吃的石頭火鍋。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 3 小時前
逾8成糖尿病友是胖子！醫揭「糖胖症」死亡風險倍增 腸泌素藥物助控糖減重
調查顯示，逾8成糖尿病友為胖胖一族，屬於「糖胖症」，全身器官承受嚴重負擔，死亡風險倍增。糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，糖胖症患者應積極就醫，接受糖、胖、心、腎及其他共病風險等評估，規律用藥，控制體重。NOW健康 ・ 11 小時前
想摘虎頭蜂窩來下酒！男爬電桿遭「破萬伏特」慘電 弟淚曝事發前1關鍵
在泰國武里南府，一名男子被發現慘死在高壓電線桿旁。警方調查後發現，這名男子當時看到高壓電線桿旁有一大個「虎頭蜂窩」後，便起貪念想摘回去當下酒菜，結果爬上電線桿後卻疑似觸電，失足摔落地面，當場死亡。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
專訪／諧星經歷成養分！黃鐙輝當叫賣哥首戰金馬：從影15年大禮
專訪／諧星經歷成養分！黃鐙輝當叫賣哥首戰金馬：從影15年大禮EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
外交部：與民團人道援助加薩 提供醫療物資及飲食
（中央社記者楊堯茹台北4日電）外交部今天表示，持續提供加薩地區人道援助，與「國際醫療團」簽署合作備忘錄，捐助50萬美元用於醫療合作計畫，11月開始執行；另與「世界中央廚房」合作，捐助20萬美元在加薩打造50個社區廚房，每天製作約30萬份餐盒提供弱勢民眾。中央社 ・ 7 小時前
《航海王》動畫25週年紀念特展資訊整理：「魯夫五檔」限量公仔、預售票時間、時間地點懶人包
《航海王》官方為慶祝動畫開播滿 25 週年，將舉辦盛大的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」！這篇是紀念特展資訊懶人包，包含預售票、限量公仔、時間、地點...等。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
北觀處優質貼心服務 觀光景點7處公廁榮獲「新北市114年度公廁金質獎」
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)提供遊客優質服務，互傳媒 ・ 8 小時前
獨家》台肥董事長改選 總經理張滄郎接任
台肥（1722）今日召開董事會，據知情人士透露，董事會投票決議由總經理張滄郎接任董事長職務，至於外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職務。農業部10月底撤換董事法人代表，台肥前董座李孫榮換成吳音寧，引爆外界爭議，昨日台肥晚間再度公告法人董事換人，原農業部代表人莊老達換成台肥總經理自由時報 ・ 15 小時前
假日急症中心反應冷 衛福部：應變練兵、滾動檢討
（中央社記者陳婕翎台北4日電）假日急症中心UCC首日255人就診、8據點為個位數。衛福部長石崇良說，UCC平時分流輕症，特殊期能作為急救中心，為未來危機練兵；除將加強宣導，在運作一段時間後也會滾動檢討。中央社 ・ 7 小時前
上週類流感門診破10萬人次 12月疫情可能再達高峰
流感持續延燒，根據衛福部疾管署統計，上週類流感門急診就診總計10萬6829人次，新增63例流感併發重症，以及9例死亡。當中，1名流感重症特殊個案是年紀只有3歲的北部女童，今（2025）年尚未接種疫苗，有先天性代謝性疾病病，篩檢確認為A型流感。公視新聞網 ・ 8 小時前
夢幻黃金楓樹海隧道大景！5大美拍角度3大景點順遊
黃金楓,南投縣,南投景點,南投黃金楓,仁愛鄉黃金楓,楓林社區 賞夢幻黃金楓的季節到了！人氣必訪景點「楓林社區」擁有秋冬限定的黃金楓美景，快將現場樹海隧道等5大美拍角度，以及周邊3大順遊景點筆記起來，把握時間前往賞景！景點+ ・ 7 小時前