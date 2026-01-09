粉色羽絨外套推薦7款：Aespa Karina同款是「這件」，Uniqlo兩千有找

粉色羽絨外套不再只是甜美標籤，而是近年秋冬穿搭中最能平衡保暖與造型感的關鍵單品。從低飽和裸粉、煙燻玫瑰色，到帶點運動感的機能剪裁，各大品牌紛紛以不同方式重新詮釋粉色羽絨外套的時髦可能性。尤其aespa Karina同款的曝光，更讓粉色羽絨外套成為搜尋熱度飆升的焦點。本篇精選粉色羽絨外套7款推薦，一次整理好搭、顯白又不挑風格的必收清單，讓你在寒冬也能穿得輕盈有型。

粉色羽絨外套推薦1：MLB

台灣官網推出亮面款式，增添視覺亮點。 Source：MLB

韓國潮流品牌MLB，以洛杉磯道奇隊經典Logo為設計核心，這款羽絨外套將美式街頭風格與舒適版型結合。由韓國團隊設計開發，剪裁更貼近亞洲身形，內層鋪入保暖鴨絨，台灣官網推出亮面款式，增添視覺亮點。加上aespa Karina同款話題加持，讓這件粉色羽絨外套成為今年冬季兼具潮流感與實穿度的焦點單品。（商品價格 NTD 8,090）

粉色羽絨外套推薦2：Lululemon

來自加拿大的運動服飾品牌Lululemon，這款羽絨外套採用蓬鬆鵝絨填充 Source：Lululemon

廣告 廣告

來自加拿大的運動服飾品牌Lululemon，這款羽絨外套採用蓬鬆鵝絨填充，寬鬆版型設計提升活動舒適度，也能輕鬆內搭較厚衣物；若偏好修身輪廓，則可考慮選擇小一號尺寸。外套配置口袋、貼合兜帽與袖口設計，有效鎖住熱量，同時具備可調節腰部與下擺，以及可拆卸帽子的多元設定，讓穿搭與防寒需求都能靈活切換。（商品價格 NTD 8,980）

粉色羽絨外套推薦3：National Geographic Apparel

韓國品牌National Geographic Apparel以戶外機能為核心，將科技材質融入日常穿搭 Source：National Geographic Apparel

韓國品牌National Geographic Apparel以戶外機能為核心，將科技材質融入日常穿搭。這款外套採用保暖快熱材質，可吸收來自陽光與體熱的紅外線能量並轉化為熱能，在低溫環境中有效提升保暖效率。高領設計柔軟包覆頸部，搭配袖口內側羅紋與可調節下擺抽繩，另附可拆換布章，為機能輪廓增添個性細節。（商品價格 NTD 7,966）

粉色羽絨外套推薦4：Nike

Nike這款羽絨外套主打保暖、抗水與輕盈兼具的機能表現 Source：Nike

Nike這款羽絨外套主打保暖、抗水與輕盈兼具的機能表現，並以實地戶外測試驗證其實穿性，即使面對寒冷的沙漠夜晚，也能穩定應對溫差變化。外套在提供良好保暖度的同時不顯厚重，當不需要穿著時，還可收納進內袋中，是一款適合戶外活動、旅行與日常通勤都能安心依賴的高機能羽絨外套。（商品價格 NTD 8,480）

粉色羽絨外套推薦5：Vans

Vans這款粉色羽絨外套以絨面材質呈現，柔和光澤讓整體視覺更顯細緻 Source：Vans

Vans這款粉色羽絨外套以絨面材質呈現，柔和光澤讓整體視覺更顯細緻，為冬季穿搭增添低調奢華感。前胸點綴徽標設計，搭配實用的雙口袋配置，相較於運動感強烈的款式，這件更適合搭配日常街頭或都會穿搭，以材質取勝，適合喜歡特色單品的時髦女孩們。（商品價格 NTD 3,648）

粉色羽絨外套推薦6：Uniqlo

採用Uniqlo最新科技纖維PUFFTECH™打造，這款輕量保暖外套以中空纖維結構鎖住暖空氣，在不增加厚重感的前提下有效提升保暖度 Source：Uniqlo

採用Uniqlo最新科技纖維PUFFTECH™打造，這款輕量保暖外套以中空纖維結構鎖住暖空氣，在不增加厚重感的前提下有效提升保暖度。表布運用防潑水處理，可應付日常小雨，俐落的外露拉鍊設計讓外觀更簡潔，內裏具備防靜電機能，穿脫更舒適，並附收納袋方便攜帶，不用兩千就能入手，CP值高！（商品價格 NTD 1,990）

粉色羽絨外套推薦7：迪卡儂

迪卡儂推出這款主打輕量化的羽絨及羽毛外套，由熱愛登山的產品設計團隊研發 Source：迪卡儂

迪卡儂推出這款主打輕量化的羽絨及羽毛外套，由熱愛登山的產品設計團隊研發，專為寒冷天候下的戶外活動而生，無論野外紮營或低溫環境行走，都能提供穩定的保暖支撐。柔和粉色調下更著重實穿與機能表現，是一款價格親民、卻具備專業戶外基因的輕量羽絨外套選擇。（商品價格 NTD 1,749）

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

王心凌43歲減齡包頭怎麼綁？5招綁髮髮型技巧視覺年輕5歲

2026燙髮趨勢4大關鍵！泡泡捲、人魚捲到萊斯利捲，顯小臉造型一次掌握