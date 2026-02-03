粉領族參加公司員工旅遊搭機前狂吐 醫師：應立即就醫「別硬撐」

〔記者周敏鴻／桃園報導〕1名20多歲的粉領族日前在桃園國際機場辦登機手續時，嘔吐不止、暈眩寒顫還合併發燒、肌肉痛等症狀，緊急向聯新國際醫院機場醫療中心求助，醫師徐丕診察後強烈建議她取消旅程、立即就醫，徐丕強調，民眾「硬撐搭機」，恐於旅途中因頻繁轉機、語言不通、進食狀況不佳等狀況，讓體力流失而致輕微症狀迅速惡化，不可不慎。

該名粉領族為了參加公司的員工旅遊，出遊前連續熬夜加班，還罹患感冒，她自認年輕底子好，堅持出遊，卻在機場就嚴重不適，最終仍得取消旅程，徐丕說，該名粉領族的症狀已超出一般感冒範圍，研判可能是流感且恐會惡化為重症，於是強烈建議她立即就醫治療而無法取得「適航證明」。

徐丕提醒，一般感冒多為打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽或喉嚨痛等局部上呼吸道症狀為主，發燒並不常見，民眾的狀況若與該名粉領族相似，有合併發燒、肌肉痠痛、嘔吐、疲倦等症狀，且未接種當年度流感疫苗，就須警覺恐是流感；民眾若身體不適仍堅持出遊，旅程中各種變數恐引發中耳炎、鼻竇炎、支氣管炎、肺炎，若導致心肌炎、心包膜炎、腦炎，甚至可能造成長期失能或危及生命。

航空公司為避免突發醫療事件，多會要求高風險旅客出示「適航證明」，徐丕說，此舉並非形式審查，而是要確認旅客能安全完成飛行旅途，所以醫師會評估意識與判斷能力、心肺功能、是否有出血徵象、近期是否接受手術等，一旦發現異常，原則上就會建議民眾取消旅程並先就醫檢查治療。

