粉黑風暴席捲信義區！ BLACKPINK快閃店登陸微風南山 入場規則、必搶單品一次看

讓台灣BLINKs期待已久的全球潮流盛事終於來了！繼在洛杉磯與紐約引發排隊熱潮後，備受矚目的「BLACKPINK IN YOUR AREA – League Collection」快閃店12日起台灣登場，將台北微風南山4樓徹底變身為BLACKPINK的專屬粉紅宇宙；有什麼特色？讓我帶大家搶先瞧瞧吧！

本次快閃店的最大亮點，莫過於BLACKPINK展現其作為時尚風向球的影響力，將經典的「粉黑元素」注入運動殿堂，並與New Era、美國職棒大聯盟（MLB）以及法國足球豪門巴黎聖日耳曼（PSG）聯名，讓經典隊徽與BLACKPINK風格撞擊出的全新火花。

除了限量聯名服飾，主辦單位更將快閃店打造為沉浸式的品牌體驗空間；現場設置了多處「BLACKPINK IN YOUR AREA」主題打卡點；為了回饋台灣粉絲，現場更祭出「只送不賣」的獨家好禮，凡單筆消費滿3,000元，即可獲得BLACKPINK限定紙圓扇；若在店內拍照並上傳至Instagram、Facebook或X等社群平台，經工作人員確認後還能額外獲得紀念貼紙。

為了維護現場秩序並提供最佳的購物體驗，快閃店將全面採用「現場抽號制」入場；活動期間每日上午11點起，粉絲須親自至微風南山快閃店現場掃描官方LINE帳號領取號碼牌，隨後依照手機顯示的叫號進度入場；值得注意的是，系統將嚴格執行一人一號制，且過號10分鐘即視同失效，因此建議粉絲在收到入場通知後儘速前往！

【限定贈品資訊】

●BLACKPINK 限定紙圓扇

凡來店消費滿新台幣 3,000 元, 即贈送 BLACKPINK 限定紙圓扇乙個

※限單筆發票，不累贈，送完為止

●BLACKPINK 紀念貼紙

凡於店內任一處拍照，並上傳至個人社群媒體（Instagram、Facebook、X 等）後，出示給現場工作人員確認，即可獲得 BLACKPINK 紀念貼紙乙張。

※送完為止

League Collection 快 閃店活動資訊

日期：2025年12月13日至12月28日

地點：台北微風南山 4F（110台北市信義區松智路17號）

營業時間：

週日至週三 11:00-21:30

週四至週六 11:00-22:00

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）