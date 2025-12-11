一粉一白穿錯襪出門？66歲沈春華從絕不妥協到笑看突槌：人生後半場「容錯」是美德，心靈更餘裕





進入人生後半場，「容錯」更是一種必要的美德──對自己容錯，也對別人容錯。

這不是散漫，更不是漠不關心，而是留一點空間，幽自己一默，也不和別人無謂的糾纏。

容錯，是給心靈透一口氣的餘裕。

一粉一白的襪子

出門時，突然發現時間有點緊迫。

翻著抽屜找襪子，卻發現我最喜歡的兩雙紗質短襪，只剩下各一隻，另一半不知何時失蹤，真是妙了，我還是第一次發生這種情況。

眼看著就要遲到，其他都是比較厚的運動襪，搭配今天的花色上衣並不合適。

一瞬間，我決定將兩隻材質相近、卻明顯不成對的襪子套上，再配一雙白色運動鞋，就這樣出門赴約。

▲沈春華某日急著出門，套上兩隻材質相近、卻明顯不成對的襪子。（圖／翻攝自沈春華 Live Show臉書）

生活突槌，與其緊抓不放，不如容錯

電梯門緩緩關上的那一刻，腦海裡浮現兩個字──「容錯」。

然後，我就完全釋懷了。

可不是，生活裡「突槌」的時候其實還滿不少，做菜時把烏醋當成醬油；上台簡報才發現記憶卡沒帶；忘了加油，車子停在車陣中……

這些失誤，大部分並非惡意或故意，可能是當下條件有限、也可能是判斷不周，最多時候是粗心造成的。

與其緊抓不放，不如「容錯」。 接受已發生的事，才能從中學到什麼是「不經一事，不長一智」，也才有機會減少下一次的出錯。

我就這樣穿著九分褲，看著腳下一白一粉的短襪，眼尖的人還是能看出左右襪子不同。但或許他們以為這是某種新潮流 ？甚至覺得那本來就是一對？年輕時的我，絕不會就這樣妥協，鐵定會發了狂的翻箱倒櫃，但其實因此遲到才是更大的失誤。

▲穿著九分褲，搭配一白一粉的短襪，其實差異並不明顯。（圖／翻攝自沈春華 Live Show臉書）

人生後半場，容錯是種美德、心靈餘裕

進入人生後半場，「容錯」更是一種必要的美德──對自己容錯，也對別人容錯。

這不是散漫，更不是漠不關心，而是留一點空間，幽自己一默，也不和別人無謂的糾纏。

容錯，是給心靈透一口氣的餘裕。

就像今天這雙不成對的襪子，它提醒我，不必事事完美，也能走得輕鬆自在。



本文獲作者授權轉載，原文出處

