一粒應援突「捂嘴奔下台」！嚇壞粉絲 本人解釋：不是孕吐

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」一粒憑藉與圍棋女神「黑嘉嘉」相似的外貌以及洗腦的〈葉保弟應援曲〉爆紅，成為新一代啦啦隊女神。不過，昨（9）日她在球場上應援途中，突然摀嘴走下台，讓粉絲相當擔心，對此，她本人也親自回應原因。

一粒應援到一半突然身體不適離場。（圖／翻攝自一粒IG）

一名網友在社群分享一粒昨（9）日應援的影片，可以看到原本的一粒活力滿滿地在台上賣力應援，還開心與球迷互動，沒想到隨後她突然停下來，手扶了一下頭，接著摀著嘴巴迅速走下舞台，疑似因為身體不適想嘔吐。影片曝光後，立刻引起網友關心，「天啊不會是生病了吧」、「別硬撐，好好休息才最重要」、「辛苦了要趕快恢復！」甚至有網友留言，「孕吐？」

廣告 廣告

對此，一粒本人也現身留言區回應，坦言自己從早上起床開始就覺得頭暈，「剛剛跳到一半又突然一陣暈。」而對於網友開玩笑說是「孕吐」一事，一粒也澄清，「不是為了瘦不吃飯更不是孕吐。」最後她也謝謝大家的關心，之後會好好休息。

一粒親自回應粉絲，自己是因頭暈才離場。（圖／翻攝自一粒Threads）





更多FTNN新聞網報導

李雅英不當「電豹女」新身分曝 轉戰PLG富邦勇士續應援

應援心意200%！李雅英病後回歸 自責「沒能展現百分百能量」曝身體狀況

韓國3A大作找智冠助攻台港澳 最強韓援邊荷律送上「旺來」好彩頭

