一粒應援突「捂嘴離場」畫面曝 本尊49字揭真相

啦啦隊女神「一粒」趙宜莉昨（9）日，傳出在場邊應援疑似身體不適，突然捂嘴離場，讓許多粉絲擔憂她的身體狀況，甚至引發網友猜測是不是懷孕了。對此，她本人於昨（9）日晚間，親自回覆粉絲貼文說明情況，並表示自己會好好休息，謝謝關心。





一粒應援突「捂嘴離場」引網熱議！本尊親揭真相無奈喊：不是孕吐…

啦啦隊女神「一粒」趙宜莉，昨（9）日應援中突然捂嘴離場，引發網友各種猜測、擔憂。（圖／翻攝自（左）一粒IG，（右） Threads ＠931119_）





台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊的成員「一粒」趙宜莉，憑藉首次登場的應援曲竄紅，人氣居高不下。昨（9）日她在球場熱血應援時，突然做出雙手扶頭的舉動，緊接著就捂嘴快速離場了。有一名網友剛好錄到這整個過程，並且發到Threads上，擔憂的表示「不知道一粒怎麼了但希望沒事」。影片曝光後，瞬間引發網友熱議「孕吐？」、「天啊不會是生病了吧」、「可能是胃部狀況不好，或是頭暈」、「懷孕」、「變兩粒了」。

一粒應援突「捂嘴離場」引網熱議！本尊親揭真相無奈喊：不是孕吐…

一粒先是雙手扶頭，緊接著才捂嘴離場。對此，她親自現身影片留言區說明原因。（圖／翻攝自（左） Threads ＠931119_，（右）一粒IG）





對此，一粒本人親自現身留言區並坦言，「今天起床的時候就有點頭暈，剛剛跳到一半又突然一陣暈」，而對於有些網友調侃「是懷孕嗎」，也特別提及「不是為了瘦不吃飯更不是孕吐-_- 謝謝關心我會好好休息的！！」。經過本尊說明後，還是有多數粉絲表示擔憂「一粒辛苦了 要好好休息喔」、「可以的話真心建議好好做個檢查」、「要注意是不是耳石脫落喔」、「血壓太低嗎？要多留意身體狀況」、「不要太勉強了，要好好休息」。





一粒應援突「捂嘴離場」引網熱議！本尊親揭真相無奈喊：不是孕吐…

影片曝光後，引發網友猜測是不是懷孕。對此，一粒本人親自回覆闢謠。（圖／翻攝自 Threads ＠931119_）









