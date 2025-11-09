一粒應援突「摀嘴奔出場外」嚇壞粉絲！本人親回最新狀況

台鋼「WING STARS」啦啦隊女神一粒。（黃世麒攝）

中職台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」成員一粒（趙宜莉），因甜美外貌、神似圍棋女神黑嘉嘉的氣質，加上多益高達960分的學霸背景，一出道就備受矚目。她憑藉魔性十足的〈葉保弟應援曲〉舞蹈爆紅，成為新一代「啦啦隊女神」，人氣不斷攀升。近日，她在球場應援時卻被拍到身體不適、突然中斷舞蹈，引發粉絲擔憂。對此，一粒也親自出面回應。

啦啦隊女神一粒近日被拍到在球場應援時卻發生突發狀況，讓粉絲們相當擔心。據現場影片顯示，當時她身穿啦啦隊服、精神奕奕地隨著音樂熱舞，沒想到跳到一半突然動作停頓，用手摀住頭部與嘴巴，似乎身體不適。她隨後快步離開應援區，讓觀眾和網友都嚇了一跳。

影片曝光後，網路上掀起熱烈討論，不少粉絲心疼留言：「天啊不會是生病了吧」、「希望一粒只是普通頭暈」、「她真的很敬業，撐到最後一刻才離場」、「別硬撐，好好休息才最重要」、「辛苦了要趕快恢復」。甚至還有網友留言「孕吐？」

9日晚間，一粒本人親自出面在社群平台報平安，解釋自己的身體狀況。她表示：「今天起床的時候就有點頭暈，剛剛跳到一半又突然一陣暈，不是為了瘦不吃飯，更不是孕吐 -_-。謝謝關心，我會好好休息的！」親自澄清後讓粉絲們安心不少，也讓人再次感受到她敬業又誠懇的一面。

