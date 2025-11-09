一粒應援跳一半「捂嘴離場」疑身體不適 親曝原因「不是孕吐」報平安

一粒跳應援到一半時，疑身體不適離場。（翻攝自Threads）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）除長相甜美外，先前更因「葉保弟應援曲」一夕間爆紅。孰料，近日她在場上應援跳到一半時，疑似身體不適，做勢嘔吐、嗚嘴離場，讓粉絲相當擔心。對此，一粒也出面回應報平安。

甜美啦啦隊員一粒中途離場

昨（9日）有網友在Threads上發文，拍下正在場邊跳應援的一粒，但跳到一半時，一粒突然用手抱著頭，接著捂著嘴巴快步離場，身體似乎相當不舒服、想要嘔吐，讓粉絲擔心：「不知道一粒怎麼了，但希望沒事」。

粉絲憂心留言

許多粉絲也留言關心，「天啊不會是生病了吧」「很像暈眩，沒吃飯或是不舒服可能都會，瞬間站不穩會很想趕快靠著休息」「多保重身體啊！看到這樣的狀態嚇一跳，還好馬上意識到問題下台休息，不然在台上突然蹲下去，球迷會心痛。趕快好起來」。

一粒親自回應報平安：不是為了瘦不吃飯、更不是孕吐

對此，一粒本人也現身留言區解釋，「今天起床的時候就有點頭暈 剛剛跳到一半又突然一陣暈 不是為了瘦不吃飯更不是孕吐-_- 」除了感謝粉絲關心之外，她也要粉絲不必擔心，更承諾自己會好好休息。

