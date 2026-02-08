一粒米的力量 撐起獅子山未來

西非國家、獅子山共和國，經歷內戰、伊波拉病毒之後，逐步重整，但這過程有許多問題要解決面對，今天要看到的和兒少有關。因為過去社會動盪，許多孩子成為孤兒，雖然有不少善心人士開孤兒院、收容他們，但資金有限、相當艱難，另外也因為貧窮，青少年犯罪也時有所聞。面對這些不平靜，慈濟以提供大米做為援助，搶救兒少、從餵飽開始。

綜合兒童之家執行長 Francis E. Lahai：「一些人把孩子放在門口，沒有爸爸 沒有媽媽，有一些孩子在這裡超過十年。」

慈濟駐獅子山專案協調 瑪格：「這幾樣東西，是慈濟基金會要給孩子們的。」

一雙雙皮鞋，如寶貝一樣珍貴，在獅子山共和國，小朋友也苦。

綜合兒童之家執行長 Francis E. Lahai：「戰爭過後 有很多孩子，流落街頭 四處流浪，我們就開始收留這些孩子，伊波拉疫情之後，(又)有很多孩子變成孤兒，所以我們需要去拯救這些孩子。」

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「孤兒院的募款跟收入又非常有限，所以他們就自然而然會想到慈濟，那慈濟在接受到需求的時候，我們也去訪查 也去了解，提供大米 五穀粉，然後生活必需品來幫助他們。」

光是伊波拉病毒肆虐之後，就有超過八千位兒童、變成孤兒。座落於首都、自由城的綜合兒童之家，十多年前開始收留孩子，至今累積幫助約680位。

綜合兒童之家執行長 Francis E. Lahai：「當我們收容這些孩子的時候，我和我哥連住的地方都沒有，我去租了兩個床位的小公寓，但是服務孩子，比我自己過得享受更重要。」

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「從食物來做最大的滿足需求，小孩吃飽了 然後開始我們就給他，衣服 鞋子 持續地在膚慰他們。」

雖然有跨宗教團體介入關懷，但能關心到的兒少、仍是冰山一角。當孩子缺少愛、沒有足夠教育，便容易再陷入更深沼澤。

阿普魯德矯正機構負責人 Allieu A. Gormou：「偷竊是最高的，他們會去偷竊，有一些小孩也持有槍械，他們只是孩子，他們不知道自己在做什麼。」

在阿普魯德矯正機構，目前有近20位孩子，等待判刑，這裡雖然是政府單位，卻無法獲得完整照顧。去年慈濟來訪，看見一間房間，天花板大破洞。

慈濟慈善基金會執行長辦公室專員 褚于嘉：「抬頭看 它整個屋頂都沒有了，它只剩下框架，所以它下雨天的時候，如果裡面的孩子多一點的時候，孩子都必須去擠到其他的房間。」

阿普魯德矯正機構負責人 Allieu A. Gormou：「我們不能投訴政府，因為有太多地方有需要政府資源，政府已經超出負荷，所以我們是接受任何合作夥伴進來。」

慈濟援助修繕，今年再次走入，房間恢復遮風蔽雨功能，也持續供應大米、毛毯等物資。

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「讓小孩子吃飽了 無後顧之憂，沒有後顧之憂之後，他就會去深深地去體會，我以前做錯了 我現在該怎麼做，然後在裡面 你也看到，他也有手工藝 怎麼樣去學做木工，怎麼樣學做裁縫，這個都是感化院(矯正機構)裡面，小孩子 我們看到他們正能量。」

由機構、組織取代原生家庭，將愛送達，這些落單的孩子，終於也能慢慢摸索愛的模樣。

