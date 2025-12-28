粒線體受損恐引發慢性發炎 營養師教你從飲食修復「能量工廠」

粒線體是細胞中的「能量工廠」，負責產生維持生命活動所需的能量。圖：截自高敏敏臉書

粒線體是細胞中的「能量工廠」，負責產生維持生命活動所需的能量。高敏敏昨(27)日在臉書分享，粒線體一旦遭受損傷、膜破裂或長期處於高壓狀態，其內部的DNA、RNA、蛋白質與氧化分子就可能釋出，這些物質會被人體免疫系統誤認為是「外來入侵者」，進而引發免疫系統攻擊自身細胞，形成慢性發炎，長期更可能導致紅斑性狼瘡、乾癬、類風濕性關節炎等自體免疫疾病。

高敏敏指出，長期高糖、高油、高加工飲食，會讓粒線體長時間處於高耗損狀態；睡眠不足、壓力過大、久坐少動，或暴露於空氣污染、二手菸等氧化壓力源，也都會造成粒線體功能受損。當粒線體運作不良，身體代謝效率下降，能量製造減緩，容易出現疲倦、免疫力下降、反覆發炎等狀況，而這些症狀常常在自體免疫疾病患者身上被觀察到。

廣告 廣告

高敏敏也提到，保護粒線體、預防慢性發炎，應從生活習慣做起。飲食方面應以原型食物為主，減少糖分與加工製品攝取，並補充優質蛋白質、深綠蔬菜與富含Omega-3及脂肪酸的食材，如鮭魚、亞麻籽、核桃、橄欖油、堅果等，這些抗發炎營養素有助於修復粒線體、清除自由基；生活作息方面則建議每晚睡足8小時，維持規律運動習慣，如快走、騎車等中低強度運動，可幫助刺激粒線體新生，提升代謝與免疫穩定性。她也提醒，高風險族群如長期處於高壓環境者、自體免疫病友或體脂過高者，更應積極調整生活方式，避免粒線體長期受損，降低疾病惡化的風險。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

退伍後持續關懷弱勢、維護城市安定 王明鉅肯定後憲弟兄貢獻

桃園台大校友會理事長履新 王明鉅盼攜手市府推動城市發展