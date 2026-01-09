粒線體損傷是自體免疫疾病的元凶？！這樣吃＋做修復粒線體

當粒線體遭受損傷、膜破裂或壓力過大時： 內部的DNA、RNA、蛋白質與氧化分子會外洩，這些保留了細菌「血統特徵」的物質，被免疫系統視為入侵者，引起一連串發炎反應，長期下來可能演變成各種自體免疫疾病，了解原因之後，就是要從日常吃與做開始調整方向。 粒線體每天都在高速運轉，吃進去的食物就是它能不能順利工作的關鍵，長期高糖、高加工飲食，會讓粒線體一直處在高耗損狀態，因此飲食減少不必要的負擔，可以讓粒線體有修復、恢復的空間。

廣告 廣告

這樣吃 修復粒線體： 原型食物 保留天然營養結構 幫助身體減少代謝負擔 優質蛋白質 提供細胞更新所需胺基酸 也是粒線體修護的重要基礎 好油、好蔬菜 深色蔬菜富含抗氧化營養素 能幫助清除自由基 好油像橄欖油、堅果 能提供細胞膜需要的脂肪酸 讓能量代謝更順 也較不易反覆發炎 抗發炎食物 莓果含多酚 鮭魚、鯖魚提供Omega 3 核桃、亞麻籽補好脂肪 這些食物能幫助身體把發炎訊號降下來 當發炎下降 粒線體就比較不會一直處在高耗損狀態 少吃加工品 高度加工品常含精製糖、反式脂肪、添加物 容易造成血糖大起大落 也會讓發炎反應更容易被點燃

除了飲食、生活型態對粒線體的影響同樣關鍵，睡眠不足、長期壓力都會直接干擾粒線體功能，讓發炎反應更容易被啟動，透過規律作息與適度活動，可以幫助粒線體重新建立節奏

這樣做 修復粒線體： 充足睡眠 每天睡滿8小時 有助身體重新充電 也能讓發炎反應慢慢降下來 長期熬夜會讓粒線體一直處於高耗損狀態 規律運動 中低強度運動 像快走、騎腳踏車 能刺激粒線體新生 讓能量代謝更有效率 減重 體脂過高時 脂肪組織會持續釋放發炎訊號 讓粒線體長期承受壓力 當體脂慢慢下降 全身性發炎反應也會跟著降低 修復效率自然提升 減少環境毒素 菸品、空污 都會增加氧化壓力 直接傷害粒線體結構 舒緩壓力 長期壓力會讓身體一直處在警戒狀態 皮質醇過高 會抑制粒線體功能 透過冥想、深呼吸、伸展 都是保護粒線體的重要方式

高風險族群： 以下族群體內發炎與氧化壓力通常較高 粒線體也更容易處於高耗損狀態 自體免疫疾病患者 長期睡眠不足者 長期高壓工作者 久坐少動者 體脂過高者 中高齡族群 越早開始調整 越能降低後續健康風險

更多品觀點報導

瘦瘦丸vs瘦瘦針 減重怎麼選？

在人口結構快速轉變的情況下 社會更需要重新檢視不同年齡層的健康支持策略

