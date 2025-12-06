粒線體損傷竟是「自體免疫疾病」隱藏元凶！5招修復粒線體

粒線體是自體免疫疾病源頭？研究發現，粒線體不僅是細胞的能量來源，更可能是許多自體免疫疾病的潛在禍首。醫師指出，當粒線體受損時，容易被免疫系統誤認為外敵，進而引發持續性發炎反應，這種「誤報警報」可能是多種自體免疫疾病的根源。

粒線體損傷：自體免疫疾病的隱藏元凶

新竹初日診所院長家醫科醫師魏士航分享，2024年發表在《Nature》研究顯示，粒線體實際上是一個潛藏的「免疫雷區」。在正常情況下，粒線體被細胞妥善隔離，不會觸發免疫反應。然而，當粒線體遭受損傷、膜破裂或壓力過大時，內部的DNA、RNA、蛋白質與氧化分子會外洩，這些保留了細菌「血統特徵」的物質會被免疫系統視為入侵者，引起一連串發炎反應，長期下來可能演變成各種自體免疫疾病。

五大風險因素加速粒線體損傷

研究指出，現代人面臨的五大粒線體損傷風險，包括肥胖、超加工食品、缺乏運動、睡眠混亂和環境毒素。這些因素共同作用，大幅提高了粒線體受損的可能性，進而增加自體免疫疾病風險。魏士航強調，這些風險因素與現代生活方式密切相關，需要引起重視。

減重10%可顯著降低發炎反應

研究也說，體重減少約10%就能有效降低脂肪組織分泌的促炎細胞因子（TNF-α），減輕粒線體的氧化壓力。魏士航表示，適當的體重管理不僅有助於改善代謝健康，更能直接減輕粒線體負擔，降低自體免疫疾病風險。

選擇原型食物取代超加工食品

魏士航建議，民眾選擇新鮮食材並自己下廚，減少攝取香腸、洋芋片、蛋糕、含糖飲料等添加物豐富的食品。天然食物對粒線體更加友善，能有效減輕代謝負擔，降低粒線體受損風險。

規律運動促進粒線體健康

每天30分鐘的快走、有氧運動、瑜伽或肌力訓練，都能有效促進粒線體增生與修復。魏士航強調，運動不必過於激烈，關鍵在於規律性，持續的適度運動能顯著改善粒線體功能。

充足睡眠是粒線體自我修復的關鍵

魏士航指出，在深度睡眠期間，粒線體會啟動自噬（Mitophagy）機制清除受損部分。保持每天7小時以上的充足睡眠並建立固定作息，對維護粒線體健康至關重要，因為睡眠不僅是休息，更是免疫調節的重要時段。

減少環境毒素暴露從日常選擇做起

重金屬會抑制粒線體中的電子傳遞鏈複合體，而塑化劑則會干擾粒線體的膜電位。魏士航建議從日常生活中的選擇開始，逐步減少環境毒素的暴露，保護粒線體健康。

