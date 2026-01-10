一粒「頭頂髮縫照」曝光被傳頭禿？本尊20字回應了

娛樂中心／饒婉馨報導

台鋼雄鷹啦啦隊女神「一粒」趙宜莉憑藉洗腦的應援舞紅遍全台，不過，最近網路上流傳一組她出席活動的照片，畫面中一粒正低頭幫粉絲簽名，卻被眼尖網友發現頭頂「髮縫一條白白的」，看起來髮量相當稀疏，因此有網友發文詢問。對此，一粒也現身該文留言區說明事實。





一粒低頭幫粉絲簽名時，被網友注意到她的髮縫似乎有點明顯。（圖／翻攝自 Threads ＠fgjhh_3）

一粒當天身穿粉紅色削肩背心，頭上搭配可愛的白色星星髮夾，造型俏麗；有網友截下一張由上方往下拍的視角，在Threads上發文寫下「一粒是不是禿了」，當時她正專心替粉絲簽名，卻因為角度關係，讓頭頂分線處看起來格外明顯。貼文曝光後，迅速引發網友熱烈討論，不少人擔心她是不是因為工作壓力太大，才導致身體出狀況。對此一粒展現超高EQ，直接在留言區正面回應，「還沒禿，那天我用錯髮粉顏色了，祝大家頭髮茂密」。

一粒本尊親自回覆，讓粉絲大讚她情商超高。（圖／翻攝自 Threads ＠fgjhh_3、IG @ilixoxov）









一粒本人海巡到這篇貼文，親自做出回應。（圖／翻攝自 Threads ＠fgjhh_3）





回應一出，立刻引來逾2.4萬人大讚「超好笑，本人親自出面澄清」、「當啦啦隊真不簡單，要保持外型、要練舞練歌，還要維持健康的心態面對輿論爆擊。佩服妳」、「第一次看到女孩親自出面澄清自己沒有」、「本人回應10000%好笑」、「我懷疑（一粒）一天花超過八小時在滑脆」；不過還是有另一派網友緩頰表示，「就算髮量少 直接用（禿）這字眼也很失禮，我覺得不應該對方是公眾人物就應當接受如此評論」、「好歹也要說：一粒最近是不是壓力很大」、「有點太冒犯了」、「不是咩任何一個長頭髮的女生頭髮那樣子分邊都會長這樣更何況還有拍攝角度問題+燈光當然看起來很禿啊」。









